Les Arts reúne en València a grandes estrellas de la ópera y la música clásica en una temporada única en España

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura en septiembre una temporada única en España, que reúne en València las producciones de ópera más espectaculares, las voces más aclamadas del panorama internacional, los mejores directores de orquesta, así como las compañías de danza más relevantes del momento.

Bajo el epígrafe ‘Geopolíticas de la lírica y el poder’, Les Arts propone un apasionante itinerario de diez meses para reflexionar sobre los conflictos y fricciones que generan la autoridad, la geoestrategia y las tensiones sociales a través de obras de referencia, desde el Barroco de Händel hasta la contemporaneidad de John Adams.

‘Carmen’ abre la temporada de ópera en octubre

La temporada operística arrancará el 2 de octubre con una nueva producción de Carmen, de Bizet, dirigida escénicamente por Ted Huffman, director del prestigioso Festival de Aix-en-Provence, quien además logró la primera nominación del teatro valenciano a un Opera Award por su sublime L’incoronazione di Poppea. La emergente Vasilisa Berzhanskaya encarnará a la cigarrera sevillana en una lectura contemporánea del mito, bajo la dirección de Michele Spotti.

Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang. / Marco Borrelli

El Barroco tendrá también un papel destacado con Riccardo Primo, fascinante ópera de Händel, que Les Arts Florissants recupera en versión de concierto bajo la dirección de Paul Agnew y con el contratenor Hugh Cutting como estrella.

‘Lohengrin’ devuelve a Wagner a Les Arts después de 16 años

Uno de los grandes hitos de la temporada llegará en diciembre con Lohengrin, la primera nueva producción wagneriana de Les Arts en 16 años. Damiano Michieletto firma una impactante lectura psicológica del clásico de Wagner. Sir Mark Elder, por su parte, dirigirá uno de sus títulos predilectos con un elenco encabezado por David Butt Philip, Wolfgang Koch y Ricarda Merbeth.

Mozart reclama su presencia imprescindible en enero con La clemenza di Tito, en una nueva visión de l’enfant terrible de la escena europea, el sevillano Rafael R. Villalobos, que reflexiona sobre la fragilidad del poder y los límites de la clemencia política en el universo de la Cinecittà de los años cuarenta. Stefano Montanari dirige un exquisito reparto mozartiano liderado por Antonio Poli.

El universo verdiano regresará en marzo con Simon Boccanegra, en la primera nueva puesta en escena de Àlex Ollé para Les Arts: una devastadora mirada sobre las sociedades fracturadas e instituciones agotadas. Sir Mark Elder toma las riendas de los cuerpos estables del teatro en este título, que presenta un reparto excepcional: George Petean, Eleonora Buratto, Francesco Meli, Jongmin Park y Gevorg Hakobyan.

‘Nixon in China’ lleva la política contemporánea a la ópera

La contemporaneidad llegará de la mano de Nixon in China, la obra maestra de John Adams que combina política, medios de comunicación y espectáculo en un brillante análisis sobre cómo se construye el poder contemporáneo. Valentina Carrasco firma esta producción, dirigida musicalmente por Cornelius Meister. Thomas Hampson debuta en Les Arts dando vida al presidente estadounidense.

La temporada lírica concluirá con Adriana Lecouvreur, de Cilea, bajo la elegante mirada escénica de Vincent Boussard, que cautivó la pasada temporada con Giulio Cesare. La siempre emocionante Ermonela Jaho protagoniza su primera producción escénica en València. Le acompañan Charles Castronovo, Roberto Frontali y Clémentine Margaine, con Maurizio Benini en el foso.

La programación se completa con La verbena de la Paloma, primera incursión de Les Arts en el género chico, dirigida por José Miguel Pérez-Sierra y recreada escénicamente por Nuria Castejón.

Las grandes batutas internacionales llegan a Les Arts

El despliegue artístico tiene su correspondencia en el capítulo sinfónico, en el que Les Arts y la Orquestra de la Comunitat Valenciana reúnen a las batutas más prestigiosas del circuito. Bajo la tutela de Sir Mark Elder , la OCV trabajará con Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, Cornelius Meister y Vasily Petrenko. El repertorio incluirá grandes páginas sinfónicas de Strauss, Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius.

Les Arts consolida los Viernes de Danza con una programación rica y diversa, que incluye desde el gran repertorio clásico con El lago de los cisnes, interpretado por el Aalto Ballett de Essen junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso, hasta la visión vanguardista de Marcos Morau y La Veronal con su nueva creación: La Mort i la Primavera, sin olvidar los estrenos de la Compañía Antonio Najarro, Les Ballets Espagnols de “La Argentina”, y de Alba Castillo con Estela. Le Murmure des Songes, de Accrorap, y La Leona, de Olga Pericet, completan el cartel.

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Algunas de las voces más admiradas del género se darán cita en las exquisitas veladas de Lied de Les Arts: Camilla Nylund, Georg Zeppenfeld, Sabine Devieilhe, Lawrence Brownlee y Andrè Schuen. Mientras que Les Arts és Grans Veus traerá a València a las grandes estrellas del panorama internacional: la inigualable Cecilia Bartoli , acompañada por Lang Lang; el afamado contratenor Franco Fagioli; la nueva heroína wagneriana Lise Davidsen junto a Christopher Maltman y la Orquestra de la Comunitat Valenciana; así como una gran velada belcantista con la admirada Lisette Oropesa.