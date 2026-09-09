Cine
Muere el actor y dramaturgo Manel Dueso a los 73 años
El poeta catalán, nacido en Sabadell, ha fallecido tras una larga enfermedad
EP
El actor, director, dramaturgo y poeta catalán Manel Dueso ha muerto la tarde del martes en Barcelona a los 73 años tras una larga enfermedad, informa Lapislàtzuli Editorial en un comunicado.
Dueso, nacido en Sabadell (Barcelona) en 1953, se licenció en interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y fue autodidacta como director y autor teatral.
Como actor y director representó y dirigió más de 100 obras de autores clásicos como William Shakespeare, Moliére, Tenessee Williams o Samuel Beckett, y trabajó también en cine y televisión.
Como autor ha escrito más de 20 obras, estrenadas en diferentes teatros catalanes, y este año puso en escena 'Jambo Bwana' en el Teatre Nacional de Catalunya.
Con una escritura impregnada de poesía, publicó tres libros: 'Mata'm' (Lapislàtzuli), 'L'encant de les nenes' (Bromera) y el reciente poemario 'Som cavalls d'espuma en camps de menta (Lapislàtzuli).
Fuente: El Periódico
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