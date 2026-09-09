La polifacética creación sin fin de Ximo Michavila protagoniza el cierre de año de la Fundación Bancaja

Un siglo después de su nacimiento y una década después de su muerte, la creación sin fin de Joaquín 'Ximo' Michavila se convertirá -de nuevo- en protagonista. La Fundación Bancaja estrenará en València el próximo 7 de octubre una exhibición retrospectiva del gran maestro valenciano de la abstracción, un recorrido por una trayectoria artística de seis décadas que comenzará en los años 50 con su fase más figurativa y de formación (entre 1952 y 1960).

La misma, se complementará con sus trabajos en la pintura geométrica y constructivista (de 1960 a 1978) o la citada abstracción paisajística (desde finales de los 70 a 1990) que tuvo en l'Albufera y la huerta valenciana su principal 'seducción' plasmada especialmente en la serie 'El Llac', en la que dotó a estos paisajes de un componente ecológico y restaurador. Según explican desde la entidad, la muestra -titulada 'Ximo Michavila. Centenario (1926-2026)'- destacará además su trabajo como muralista o su "representación plástica del arte de los sonidos con la música como inspiración" llevada a cabo en homenajes a autores -entre otros- como Pierre Schaeffer, John Cage, Kurt Weill, Matilde Salvador o Arnold Schönberg.

La obra 'Sea hecha la luz y la luz quedó hecha', de Ximo Michavila. / Fundación Bancaja

Casi una década después que la de Sagunt

La nueva exposición, comisariada por Juan Manuel Bonet con la colaboración de Carmen Michavila, no es la primera que la Fundación Bancaja dedica al pintor de l'Alcora. En 2017, un año después del fallecimiento de uno de los artistas valencianos más renovadores de la posguerra y fundador del Grupo Parpalló, la institución ya 'homenajeó' su legado reuniendo en Sagunt cerca de una treinta de sus obras -perteneciente a sus fondos artísticos- entre óleos, témperas, acuarelas y dibujos que hizo también un repaso de su trayectoria, desde sus comienzos hasta sus últimos trabajos.

En esa carrera, recibió galardones por su trayectoria como el Alfons Roig, la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural o el Premio de Artes Plásticas -también de la Generalitat-, además de realizar exposiciones por España, Europa o Nueva York, entre otros territorios, o presidir la Real Academia de San Carlos entre 2003 y 2007. Del mismo modo, en 2023 la Diputación de València recibió la donación del archivo personal del artista multidisciplinar valenciano.

La obra 'Francisca', de Andrés García Ibáñez. / Fundación Bancaja

Otras exposiciones

Sin embargo, no solo Michavila estará en la programación valenciana de la Fundación Bancaja. Y es que las exposiciones previstas para este segundo semestre del año tienen en el arte contemporáneo español de los siglos XX y XXI su gran punto neurálgico. En este sentido, el próximo 25 de septiembre arrancará la exhibición 'Andrés García Ibáñez. Una mirada al realismo español', que como explican desde la entidad será "una exposición monográfica que ofrece un recorrido por los ejes esenciales de su trayectoria a través de más de 80 obras realizadas durante las tres últimas décadas, muchas de ellas inéditas".

Así, la muestra revisará el trabajo del artista almeriense sobre géneros pictóricos como los retratos, los paisajes o los bodegones -pero desde un realismo contemporáneo- o su interpretación de la mitología clásica, las series inspiradas en Beethoven, y su trabajo conjunto con Antonio López. "Con grandes maestros del arte español como referencia y principal influencia", las obras del artista nacido en Olula del Río dialogarán en el recorrido expositivo con piezas de otros 12 artistas como Goya, Joaquín Sorolla, Antonio López, Ignacio Zuloaga, Juan Valdés o Luis Brochetón.

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La obra de Girbent 'Study for group portrait (Tentative n3)'. / Fundación Bancaja

Por otro lado, desde el 2 de octubre el público podrá visitar otra muestra como 'Girbent. Pintar en el siglo XXI', que propone "una revisión del género del interior con figura, enmarcada en el constante diálogo de Girbent (Sóller, 1969) con la tradición pictórica occidental, y revela la evolución del artista mallorquín en su objetivo de avanzar en el continuo afinamiento y exploración de su medio: la pintura al óleo". Comisariada por Arturo Castro, la muestra se compone de una veintena de obras, la mayoría de formato monumental, con piezas recientes realizadas expresamente para este proyecto, junto a otras que se exponen por primera vez y algunas más antiguas sobre las que el artista ha intervenido recientemente.