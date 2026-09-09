Luz Gabás ganó el premio Planeta en 2022 y Javier Sierra en 2017. Quizás por ello, a un mes de que se anuncie el ganador del premio mejor dotado economicamente de literatura, nadie mejor que ellos para compartir lo que este reconocimiento significó en sus carreras. En un acto celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València y con la presencia, entre otros, de la alcaldesa de València, María José Catalá y el presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, los escritores convirtieron una charla con el también escritor Máximo Huerta en una mirada hacia la historia del premio (75 años), y a la visibilidad que implica ser uno de los ganadores.

Los asistentes

Entre los asistentes también estaban la escritora Susana Fortes, Santiago Posteguillo, Carmen Amoraga o Ferran Torrent.

Cuando Luz Gabás ganó con 'Lejos de Luisiana' distaba mucho de ser una desconocida. Su primera novela, 'Palmeras en la nieve', publicada en 2012, se había convertido en un fenómeno editorial y cinematográfico. Después llegaron 'Regreso a tu piel', 'Como fuego en el hielo' y 'El latido de la tierra'. El Planeta, reconoció, multiplicó su proyección. «Me dio visibilidad, sí, pero no me cambió la vida», explicó al recordar aquella noche de 2022. Reconoció, en una sala repleta de autoridades, personalidades del ámbito empresarial y de la sociedad civil valenciana, así como escritores, que el premio la convirtió en una figura "más pública". Ahora Gabás es una de las responsables de valorar las obras que aspiran al galardón.

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, antesala del 75º Premio Planeta / Germán Caballero

El color azul

También ganó el Planeta Javier Sierra con una carrera literaria ya consolidada. Cuando ganó en 2017 con 'El fuego invisible' Sierra ya era un superventas por 'La cena secreta' por lo que, para él, ganar tuvo ante todo un significado de "reconocimiento y consagración" como una especie de "culminación simbólica" de su trayectoria porque le reconfortaba saber que el camino elegido "tenía respaldo".

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Será el día 15 de octubre cuando, en Barcelona, se conocerá el próximo ganador. Mientras tanto, esta noche, la fachada del Ayuntamiento de València permacerá iluminada de color azul en homenaje al Premio Planeta, el color de la excelencia que lo distingue.