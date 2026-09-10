Las autoridades instruyen a los responsables de los museos de los robos del siglo XXI

El Ministerio de Cultura ha mantenido una reunión esta mañana con los directores generales de Cultura y Museos de las comunidades autónomas, junto con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y la Guardia Civil y representantes de las policías autonómicas. Un encuentro que ha querido congregar, a la vez, a los responsables de la gestión, seguridad y vigilancia de los museos españoles después de los tres robos sufridos este año en Badajoz, Albacete y Villena.

Se trata del segundo encuentro que organiza la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes para informar y coordinar una respuesta a la amenaza que ha puesto en jaque los museos europeos, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han dado claves a los responsables culturales de las autonomías sobre estas nuevas formas de delincuencia. Sin embargo, la Conselleria de Cultura ha exigido "un nuevo plan coordinado de actuación y una hoja de ruta que permita mejorar la seguridad en los museos valencianos".

Precisamente por seguridad no han trascendido los datos ofrecidos. Por parte de la Comunitat Valenciana asistió la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, y el director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, encargados de compartir el estado de salud de la seguridad museística. El encuentro, según destacan, sirvió para poner en común información y buenas prácticas además de potenciar las redes de colaboración ante los robos de piezas de oro, plata y metales y piedras preciosas que han sucedido en toda Europa.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han trasladado datos que pueden resultar de utilidad para la protección de los museos "ante el cambio de operar de los ladrones", señalan, dando así las indicaciones generales que preparen a los museos "de la mejor forma posible" a las nuevas formas de operar de los delincuentes que se están generalizando en el continente.

Coordinación y comunicación

En la reunión también se han planteado consultas sobre la seguridad en los museos relativas a este tipo específico de delitos, surgidas a raíz de los robos en España. El ministerio asegura que la colaboración con las comunidades afectadas "ha sido constante", si bien la autonomía valenciana afeó al Gobierno Central que no hubieran trasladado antes del robo de Villena el aviso que había lanzado Europol sobre la oleada de robos a museos.

De hecho, Camarena y Bugeda pidieron al Ministerio que colabore con los ayuntamientos en materia de seguridad y que se clarifique "desde cuándo el departamento dirigido por Ernest Urtasun dispone de informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado relativos a los robos en museos".

Así ha quedado la sala en la que se exponía el tesor de Villena tras su robo / Áxel Álvarez

Sin embargo, el ministerio explica que se pusieron en alerta tras el segundo robo del año que afectó al Museo de Albacete, a finales de julio. Fue entonces cuando trasladó a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional -que ya estaba realizando sus investigaciones- su preocupación, solicitando su colaboración y ayuda para tratar de prevenir casos similares a los ocurridos en la primavera e inicio del verano.

La Brigada solicitó a la Dirección General información de todos los museos, dependientes tanto del Ministerio de Cultura como de las autonomías, que contasen en su exposición permanente o en sus depósitos con un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas, con el objetivo de aumentar la alerta y que los responsables incrementaran la seguridad ante la posibilidad de sufrir nuevos robos.

Reproches entre administraciones

El Ministerio de Cultura facilitó de forma inmediata a la Policía Nacional la información de los museos que gestiona de manera directa y reforzó la seguridad de los mismos. Además, solicitó esa misma información a las comunidades autónomas, lo que generó un cruce de reproche entre administraciones.

Cultura defiende que envió ese requerimiento a todas las autonomías el 11 de agosto, donde se solicitaban los datos sobre los sistemas de vigilancia en museos con piezas de oro, plata y materiales preciosos, como sucedía en Villena con su tesoro. Al no obtener respuesta de la Conselleria de Cultura, se reiteró la petición el 24 de agosto.

Áxel Álvarez

En el área que dirige Carmen Ortí admitieron haber recibido la solicitud, pero alegaron que el Gobierno no especificó ni la urgencia ni el motivo real del requerimiento, además de criticar la falta de celeridad del Ministerio que tardó 15 días en convocar una reunión presencial conjunta tras los avisos de Europol sobre las bandas organizadas de Europa.

La primera reunión fue el 28 de agosto, que sirvió para arrojar luz sobre la petición de la Policía Nacional, la seguridad en los museos y las competencias de cada administración sobre sus propios bienes. De ahí surgió la petición de reunirse este jueves, a fin de coordinar nuevas acciones.

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Para la representación valenciana, la reunión concluyó "sin que el Ministerio haya presentado un plan de trabajo concreto, a la espera de que se remitan próximamente nuevas recomendaciones". En este sentido, Nicolás Bugeda explicó que se ha perdido "una oportunidad magnífica para avanzar en materia de seguridad". "No hay nada nuevo sobre la mesa. La coordinación y el protocolo no pueden esperar a que se produzca un nuevo robo, nos vamos como hemos venido", criticó.