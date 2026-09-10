Cinco conciertos para celebrar los diez años de 'Dos amigos': vuelve Modelo de Respuesta Polar y estrena canción

Diez años después de la publicación de 'Dos amigos', Modelo de Respuesta Polar vuelve a las salas para reencontrarse con las canciones, los escenarios y el público que marcaron una de las etapas fundamentales de su trayectoria y que se encuadran en una generación musical -el pop independiente- que dominó el panorama en la primera década de los años 2000.

En concreto, 'Dos amigos' se publicó en 2016 con la producción de Ricky Falkner. El disco consolidó el sonido de una banda que convirtió la intensidad, las guitarras y las letras de Borja Mompó en una seña de identidad propia, con canciones referenciales como “Momentos similares”, “La juventud y el tiempo”, “Cosas increíbles” o “Dos amigos”, que siguen conservando intacta, diez años después, la emoción con la que fueron escritas.

Celebración y estreno

Ahora, la banda recupera aquel disco en una gira muy especial de cinco únicos conciertos en 2026, concebidos como celebración y reencuentro con el público. Una vuelta inevitablemente ligada a la nostalgia, pero también a la certeza de que hay canciones por las que el tiempo parece no pasar.

Así, el primer concierto de la gira será en Madrid el 17 de octubre en la sala BUT, mientras que en València recalarán el 31 del mismo mes en la sala Moon. El 11 de noviembre será el turno de Málaga, donde actuarán en la Sala Marte, y el 20 de noviembre tocarán en Barcelona en la sala Wolf. Cerrarán la gira en Oviedo el 5 de diciembre en la sala Tribeca Live.

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Gira de Modelo de Respuesta Polar por el décimo aniversario de 'Dos amigos'. / L-EMV

Sin embargo, y precisamente para ir más allá del tiempo que ha pasado, el aniversario llega con el estreno de una nueva canción, la primera compuesta como grupo desde 2016. Se trata de 'Una ilusión', con la que el grupo abre una nueva etapa y desengrasa los sonidos, ritmos y composiciones de lo que es Modelo de Respuesta Polar.