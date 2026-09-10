Concierto benéfico en el Palau de la Música de Nostrum Mare Camerata para recaudar fondos contra la lesión medular

Nostrum Mare Camerata, dirigida por el violinista Jacobo Christensen, junto con Marina Cuesta (soprano) y Carmen Lázaro (mezzosoprano) ofrecerán un concierto solidario a beneficio de la Fundación Proyecto Lázarus, entidad valenciana que impulsa la investigación de nuevos tratamientos para la lesión medular que afecta a alrededor de 15.000 valencianos, 149.000 españoles según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y un total de 4 millones de personas en todo el mundo. La formación abordará el programa Iterum en la Sala Rodrigo del Palau de la Música el domingo 13 de septiembre a las 19 horas. La organización ha habilitado una fila cero en la cuenta ES35 0186 5001 62 0509804033 para los que deseen colaborar con esta causa.

Nostrum Mare Camerata en una imagen del conciento de Navidad en la Rambleta / EVA PAVIA

El repertorio estará dividido en siete bloques: Utopía, Identidad, Tierra, Herida, Encuentro, Palabra y Renacer con las obras Youkali de Kurt Weill, Tzigane de Maurice Ravel, Danza española de La vida breve de Manuel de Falla, Crisantemi de Giacomo Puccini, Niñas que a vender flores vais a Granada de Los diamantes de la corona de Francisco Asenjo Barbieri, Tres romances del Romancero gitano de Jacobo Christensen sobre poemas de Federico García Lorca (Reyerta, La casada infiel, La monja gitana), y Verano porteño de Astor Piazzolla, con arreglos de Jesús Debón, Roberto Sanhermelando y Christensen.

Cada obra representa una etapa de un viaje en el que la identidad, la memoria, la fragilidad, la belleza y la palabra se entrelazan para mostrar que todo cambio nace del movimiento, de la capacidad de seguir adelante y de volver a empezar. La transformación recorrerá todo el concierto y el título del programa, Iterum, que en latín significa de nuevo, una vez más; no habla de repetir el pasado, sino de recomenzar, de descubrir nuevos caminos. Este significado adquiere un sentido especial gracias a esta colaboración con la Fundación Proyecto Lázarus, que trabaja para abrir nuevas posibilidades de recuperación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la lesión medular.

Jacobo Christensen destaca que “este concierto es muy especial porque desde ámbitos diferentes Nostrum Mare Camerata, la Fundación Proyecto Lázarus y la ciencia comparten una misma convicción: la confianza en el ser humano, en el conocimiento y en la posibilidad de construir un futuro mejor”. El director nacido en València, señala que “el programa Iterum nace del encuentro entre estas dos miradas: una invita a escuchar; la otra, a investigar”. El músico invita a “disfrutar del concierto, y participar y colaborar para potenciar la investigación de la lesión medular que afecta a millones de personas”.

Apoyo directo

José Molina Marco, presidente de la Fundación Proyecto Lázarus, subraya que “para nosotros, este concierto es mucho más que una cita cultural: cada entrada y cada aportación a la fila cero supone un apoyo directo a una investigación en la que llevamos años implicados”. Molina apunta que “nuestra colaboración con la Perry Cross Spinal Research Foundation nos permite contribuir a un proyecto que explora nuevas vías para regenerar la médula espinal y necesitamos que la sociedad conozca que la investigación avanza, pero que necesita recursos para poder seguir haciéndolo”.

Para el repertorio de este concierto, Christensen contará con Marina Cuesta (soprano y violonchelo), Carmen Lázaro (mezzosoprano y viola); Sergi Bretó, Víctor Coll, María Ferrando, María Gil, Cristina Sánchez y María Varea (violines); Inmaculada Esteve, Irene Juan y Alberto Marqués (violas); Javier Costa y Guillermo Úbeda (violonchelos); y Roberto Sanhermelando (contrabajo). Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Palau de la Música.

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Financiar la investigación

Los beneficios obtenidos con esta iniciativa se destinarán a financiar la investigación para la regeneración de la médula espinal en un proyecto pionero en el mundo que se desarrolla en Australia. La Fundación Proyecto Lázarus colabora con Perry Cross Spinal Research Foundation en la financiación del Spinal Injury Project [Proyecto de Lesiones Medulares], un ensayo que combina fisioterapia intensiva con el trasplante de células en la zona afectada. El proyecto, para el que la entidad ya ha conseguido más de 550.000 euros, busca dar el “paso definitivo” en la investigación y ayudar al proyecto australiano en su labor de desarrollo de puentes nerviosos tridimensionales para la regeneración de la médula espinal.