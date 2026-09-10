'Dona i cinema' vuelve a València con las mejores producciones hechas por mujeres cineastas

'Dona i Cinema' comienza una nueva temporada de actividades con una programación que, durante los meses de septiembre y octubre, llevará a València diferentes propuestas cinematográficas vinculadas a la creación audiovisual realizada por mujeres, la defensa de los derechos humanos y la diversidad de miradas.

Estas actividades servirán como antesala de la 9ª edición de la Bienal Internacional Dona i Cinema - Mujer i Cinema - Woman & Film, que tendrá lugar en febrero de 2027 y que volverá a convertir València en un punto de encuentro para el cine realizado por mujeres y para la reflexión en torno a la igualdad, la diversidad y una industria audiovisual más justa.

El Centre de Cultura Contemporània Octubre vuelve a ser la sede oficial de todas las proyecciones. El pistoletazo de salida será el próximo 16 de septiembre, a las 19:00 horas, con la proyección de 'Cortos en Femenino 2026', la cita anual de cortometrajes dirigidos por mujeres y de producción española convocada por TRAMA, coordinadora de la que forma parte Dona i Cinema junto a otras muestras y festivales de cine realizado por mujeres de todo el Estado.

La sesión reunirá los cinco cortometrajes finalistas seleccionados entre los 240 trabajos presentados a la convocatoria. La muestra está formada por tres obras de ficción y dos documentales que, desde diferentes lenguajes y perspectivas, abordan cuestiones como la libertad y la resistencia de las mujeres, la construcción de la identidad de género desde la infancia, la dependencia emocional, las violencias y las decisiones que marcan nuestras vidas.

La selección está integrada por 'Cara de bicicleta', de Amaia Nerekan Umaran e Itziar Zorita Agirre; 'Los chicos con las chicas', de la valenciana Claudia García de Mateos; 'Tenemos que hablar', de Caterina Muñoz Luceño; 'Tú no', de Marta Albert González; y 'Un día perfecto', de Mariela Artiles Merino.

La proyección contará además con la presencia de las directoras Claudia García de Mateos, Caterina Muñoz Luceno y Mariela Artiles Merino.

'Dona'm drets': cine, mujeres y derechos humanos

La programación continuará con una nueva edición de 'Dona'm drets', el ciclo de Dona i Cinema dedicado a películas dirigidas por mujeres que abordan temáticas urgentes relacionadas con los derechos humanos y que busca generar espacios de debate y reflexión alrededor de las obras.

La primera cita del ciclo será el 30 de septiembre, a las 19:00 horas, con la proyección de 'Les Culpables', de Marta Duran Lozano. El documental, que parte de una experiencia personal de la directora, recupera un centenar de testimonios anónimos sobre el aborto vivido durante la adolescencia y los convierte, a través de seis jóvenes que ponen voz y rostro a estas experiencias, en una experiencia colectiva.

El ciclo continuará el 14 de octubre, a las 19:00 horas, con 'Dissonants. Com comuniquem en un món ple de soroll?', de La Cosecha Comunicación. El documental explora los retos de la comunicación independiente en un contexto marcado por los discursos de odio, la aceleración tecnológica y las crisis social y ecológica, poniendo el foco en iniciativas comunitarias, feministas y contrahegemónicas.

Tras la proyección tendrá lugar un debate con su directora, Alba Benlloch, de La Cosecha Comunicación, y diferentes colectivos y protagonistas del documental, como Eva Máñez, Rudy Bruña y Cristina Durán.

Dirección de mujeres iraníes

La programación de octubre se cerrará el 28 de octubre con una sesión especial dedicada al cine realizado por directoras iraníes. La selección reúne seis cortometrajes de ficción, documental y animación que ofrecen una mirada diversa sobre el presente y sobre las experiencias de las mujeres iraníes, especialmente relevante en el actual contexto geopolítico. La sesión contará con la participación de las directoras Farzaneh Foroozesh y Elmira Azad.

'The Mirror' de la directora iraní Shiva Kazemi se proyectará en Dones i Cinema / L-EMV

Con esta programación, Dona i Cinema da comienzo a un nuevo curso en el que continuará trabajando para visibilizar el cine realizado por mujeres, favorecer la creación de redes y generar espacios de encuentro, reflexión y debate en torno a la igualdad y la diversidad.

Septiembre y octubre serán, así, el primer paso hacia una nueva edición de la Bienal Internacional Dona i Cinema, que en febrero de 2027 celebrará su 9.ª edición en València, consolidando una trayectoria iniciada en 2011 y reafirmando el compromiso de la asociación con un sector audiovisual más igualitario, diverso e inclusivo.

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Estos ciclos, así como la Bienal Internacional Dona i Cinema, son posibles gracias al apoyo de la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia y el Institut Valencià de Cultura, y a la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset y el Centre de Cultura Contemporània Octubre.