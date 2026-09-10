Dudamel dirigirá la Orquestra de València en el concierto extraordinario ‘València i Veneçuela: unides per la música’

Dudamel regresa València. Y, de nuevo, para participar en un concierto solidario. Será en el Palau de la Música el 2 de julio de 2027, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi. El concierto extraordinario tendrá por título ‘València i Veneçuela: unides per la música’, y en él Gustavo Dudamel se pondrá al frente de la Orquesta de València y con el trompetista venezolano Pacho Flores como solista. Precisamente, por el terremoto, el director suspendió su concierto anunciado en València el pasado 11 de julio.

La cita constituirá el cierre de la temporada conmemorativa del 40.º aniversario del Palau de la Música. El programa reunirá el Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor, de Johann Nepomuk Hummel, con Pacho Flores como solista, y la Sinfonía n.º 5 en Do sostenido menor, de Gustav Mahler, una de las grandes obras del repertorio sinfónico.

Gustavo Dudamel regresa a València / Gerardo Gomez

El concierto adquiere significación al plantearse también como un homenaje a Venezuela tras el terremoto que ha afectado recientemente al país, poniendo de manifiesto el valor de la música como instrumento de unión, solidaridad y apoyo ante situaciones de especial dificultad. De esta manera, el Palau y la Orquesta de València quieren expresar su solidaridad y la de su público con las personas afectadas.

Con este objetivo, el Palau de la Música habilitará una Fila Cero para facilitar la participación y colaboración de la ciudadanía y canalizar las aportaciones económicas, permitiendo así sumarse a esta iniciativa solidaria también a aquellas personas que no puedan asistir al concierto.

El director gerente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que “este concierto reúne muchos de los elementos que queríamos que estuvieran presentes en la celebración de nuestros 40 años: una Orquesta de València en un gran momento artístico, un director del magisterio y de la dimensión internacional de Gustavo Dudamel, y músicos tan estrechamente vinculados a nosotros como Pacho Flores y Christian Vásquez”.

Dudamel regresa a València en un concierto solidario / C Nohely Olivero / Gerardo Gomez

Llimerá ha añadido que “queremos que sea, además, una expresión de solidaridad y de los profundos vínculos que la música ha creado entre València y Venezuela. La música tiene una extraordinaria capacidad para unir a las personas y, en momentos especialmente difíciles, también para transmitir cercanía y apoyo. Estoy convencido de que viviremos una noche de enorme emoción en la Sala Iturbi”.

De este modo, ‘València i Veneçuela: unides per la música’ reunirá una triple dimensión artística, conmemorativa y solidaria, cerrando una temporada especialmente significativa para el Palau de la Música y convirtiendo la celebración de sus cuatro décadas de historia en una ocasión para expresar, a través de la música, la solidaridad con Venezuela.

Una solidaridad que adquiere más significado después de que Gustavo Dudamel y Pacho Flores mostraran su apoyo y afecto a la ciudad y a las personas afectadas por la dana en el extraordinario concierto celebrado en el Palau de la Música el 2 de febrero de 2025. Aquella cita, marcada por la emoción y la solidaridad con el pueblo valenciano, encuentra ahora su correspondencia en este concierto dedicado a Venezuela, en una nueva muestra de los profundos lazos que unen a ambos pueblos a través de la música.

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Entradas y Fila Cero

Las localidades tendrán precios de 40, 30 y 20 euros, correspondientes respectivamente a patio de butacas y anfiteatro, tribunas, y fondos y coro. Se aplicarán las bonificaciones previstas por el Palau de la Música para los diferentes colectivos. Asimismo, se habilitará una Fila Cero destinada a canalizar las aportaciones económicas de todas aquellas personas que quieran sumarse a la finalidad solidaria del concierto. Los detalles para realizar estas aportaciones se comunicarán a través de los canales oficiales del Palau de la Música.