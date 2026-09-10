'José Segrelles, mago de la fantasía', la reivindicación del gran ilustrador valenciano

Conocido, pero no suficientemente reconocido. Quizás ese sería el mejor resumen en torno a la figura de José Segrelles, un artista polifacético y creativo único. Su faceta como pintor durante el franquismo -con encargos desde ministros de Franco al propio dictador pasando por composiciones católicas- fue la que quedó reflejado como su último legado. Sin embargo, antes de esa faceta y de su regreso a su localidad natal, Albaida, Segrelles fue también un ilustrador de referencia, el "número uno en su estilo y época a nivel nacional, pero también en el mundo anglosajón". Una relevancia menos distinguida que ahora pone en el foco el libro 'José Segrelles, mago de la fantasía' (Editorial Reclam) que este jueves presenta su autor, Bernat Montagud, en el Centre Cultural La Beneficència.

El mismo, según explica a este diario el propio historiador, toma como base la tesis doctoral que el propio Montagud realizó en los 70 y que con esta publicación vive una "revisión actualizada de lo qué supone la personalidad artística de Segrelles como ilustrador". "He tratado de hacer una biografía artística valorando los aspectos destacados y su contribución decisiva", insiste al respecto el autor, quién deja claro que el ilustrador valenciano "con categoría internacional" más importante es el artista de Albaida.

De València a Barcelona y luego Nueva York

No en vano, ese aroma 'mágico' de la luz -entremezclado con atmosferas nocturnas- se convirtió en una de las señas de identidad de unas ilustraciones de Segrelles que continúan "despertando la admiración por su perfección técnica y potencia imaginativa". Y eso que su producción ilustrativa se quedó minimizada durante las últimas décadas de su vida. Porque tras formarse artísticamente en València gracias a la Escuela de Artesanos y la Academia de Bellas Artes, fue en la Barcelona modernista de inicios del siglo XX donde el artista se convierte en una figura reconocida en el ámbito español e internacional por sus dibujos -con trabajos para editoriales como Araluce y Salvat o para libros de Blasco Ibáñez-, además de ejercer de cartelista del FC Barcelona para el que hizo entre otras piezas el cartel de estreno del estadio de Les Corts en 1922. Creatividad al servicio de la producción para "sus clientes", pero con una identidad propia.

Un cartel elaborado por Segrelles para las Fallas de 1929. / Levante-EMV

Sería además el paso previo a una aventura fuera de las fronteras nacionales que le llevó a Londres -donde publicó para publicaciones como 'The Illustrated London News'- o a Nueva York, en el que "tuvo un gran reconocimiento por su trabajo" y porque "dominaba el tiempo y el espacio". Sin embargo, como recuerda Montagud, Segrelles vivió "la caída de la cartelería" tras la crisis de 1929, lo que le llevó a regresar a Albaida y a que, con la llegada de la Guerra Civil "acabara desconectado de la actualidad". A partir de ahí, el experto señala que "pintó muchos cuadros con un estilo que recuerda al de otros artistas clásicos", pero su "visión siempre fue más allá".

"Fuerza evocadora excepcional"

Para dar cuenta de esa relevancia, este libro -con prólogo del ilustrador Miguel Calatayud- destaca por su análisis profundo y por poner en valor la capacidad del artista para generar imágenes de una "fuerza evocadora excepcional" y se da en un momento de consolidación de la ilustración como disciplina artística destacada más allá de su tradicional consideración como un arte aplicado. En este sentido, Joan Josep Soler, presidente de la Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA) -que presentará a Montagud el jueves en un evento en el que también estará el diputado de Cultura, Paco Teruel- enfatiza la importancia de este libro por poner negro sobre blanco a una figura de "trayectoria muy larga" y que "ha traspasado las fronteras geográficas, al triunfar en Nueva York, pero también la generacional porque se sigue hablando de él a día de hoy".

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Bernat Montagud, junto al libro 'José Segrelles, mago de la fantasía'. / Levante-EMV

Asimismo, esta obra consolida a Montagud como uno de los principales especialistas en torno a la figura de Segrelles, además de refozar "el reconocimiento de uno de los grandes nombres de la ilustración internacional". Y es que además de 'José Segrelles, mago de la fantasía', el autor valenciano publicó en 1985 -con motivo del centenario del nacimiento del artista- 'José Segrelles Albert: biografía pictórica (1885-1969)' que sirve de 'libro de cabecera' sobre la vida y obra del pintor y, ya en 1987, otro título como 'José Segrelles: pintor español, ilustrador universal'. Del mismo modo, Montagud -miembro de AVCA desde los años 80- ha sido reconocido con el Premi València de Biografia, asumió gran parte del contenido literario de la exposición sobre el artista 'Les mil i una nits' en el Bellas Artes en 2007 o ha desarrollado una larga labor académica como profesor emérito de la UNED, entre otras funciones.