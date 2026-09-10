Mozart, Händel y el Concierto de Año Nuevo: el Ateneo programa su agenda musical para el otoño

La programación musical del Ateneo Mercantil de Valencia vuelve con un ciclo de conciertos entre octubre y enero con música melódica y clásica desde su Teatro, con capacidad para 500 espectadores, que podrán disfrutar de cuatro conciertos protagonizados por la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo bajo la dirección de Juan Antonio Ramírez. La programación recorrerá desde las melodías de Richard Clayderman hasta algunas de las grandes obras maestras de Mozart y Händel, para culminar con el ya tradicional Concierto de Año Nuevo, que este año celebrará su octava edición.

El ciclo mantiene una tradición musical vinculada a algunas de las fechas más señaladas del calendario. Así, el Ateneo recupera la tradición de interpretar el 'Réquiem' de Mozart por Todos los Santos, el 'Mesías' de Händel por Navidad ' y despedirá el año con el ya consolidado Concierto de Año Nuevo, una cita concebida para celebrar la llegada del nuevo año a través de la música.

Los conciertos, que darán comienzo a las 19.00 horas, arrancarán el próximo 2 de octubre con ‘Homenaje a Richard Clayderman’, una velada dedicada a uno de los pianistas más populares y reconocibles del panorama internacional. Un concierto que propone un recorrido por las melodías que han emocionado a varias generaciones y que han convertido al artista francés en un referente de la música melódica. Reúne algunas de las composiciones más emblemáticas del repertorio de Clayderman en un formato elegante, íntimo y cuidadosamente diseñado de temas como 'Ballade pour Adeline', 'Mariage d'Amour', 'Love Story', 'Memory' o 'A Comme Amour'.

La segunda gran cita de la temporada llegará el 6 de noviembre con el 'Réquiem' de Mozart, una de las obras más universales de la historia de la música vinculada a la celebración de Todos los Santos: el Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Considerada una de las composiciones cumbre del repertorio clásico, esta obra continúa fascinando al público siglos después de su creación por su enorme intensidad dramática, su profundidad espiritual y su extraordinaria belleza musical.

Conciertos de otoño e invierno en el Ateneo de València. / L-EMV

La programación musical continuará el 23 de diciembre, en plena campaña navideña, con la interpretación de una de las obras más representativas de estas fechas: ‘El Mesías de Georg Friedrich Händel’. Esta monumental composición se ha convertido, con el paso de los años, en una de las grandes tradiciones musicales de la Navidad en todo el mundo. Sus inolvidables coros y la fuerza de algunas de sus páginas más conocidas hacen de El Mesías una experiencia musical y emocional especialmente vinculada al espíritu de estas celebraciones.

La primera parte de esta programación musical se completará con uno de los acontecimientos ya imprescindibles del calendario cultural navideño del Ateneo Mercantil: el Gran Concierto de Año Nuevo, que alcanzará su octava edición. Siguiendo la tradición de los grandes conciertos de Viena, el público podrá dar la bienvenida al nuevo año con una selección de las piezas más populares, alegres y brillantes del repertorio clásico, en una cita que se ha consolidado como una de las propuestas musicales más esperadas en la ciudad de Valencia.

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Las entradas para los conciertos de esta nueva programación musical pueden adquirirse en las taquillas del Ateneo Mercantil de Valencia o bien online.