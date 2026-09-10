Muere a los 81 años Artur Heras, figura fundamental de la modernización del arte valenciano

Artur Heras, una de las figuras fundamentales del arte contemporáneo valenciano y protagonista de la profunda renovación de la pintura que se produjo en València durante los años sesenta, ha fallecido hoy a los 81 años. Pintor, dibujante, escultor, diseñador, ilustrador y agitador cultural, Heras desarrolló durante más de seis décadas una obra marcada por la independencia, la ironía, el compromiso político y una permanente desconfianza ante las verdades establecidas. Su trayectoria estuvo ligada, además, a uno de los episodios decisivos de la modernización cultural valenciana: la dirección de la Sala Parpalló entre 1980 y 1995, desde donde acercó a València a algunos de los grandes nombres del arte y la fotografía internacionales.

El arte y la crítica

Nacido en Xàtiva en 1945, Heras descubrió muy pronto el dibujo y la pintura. Conservaba entre sus primeras obras una acuarela del paisaje de Sant Josep realizada cuando apenas tenía once años. En 1957 se trasladó con su familia a València y posteriormente ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. Allí coincidió con Manuel Boix y Rafael Armengol, con quienes protagonizaría uno de los primeros intentos de ruptura con la pintura dominante en la España del franquismo.

En 1964, todavía estudiantes, Heras, Boix y Armengol expusieron en Martínez Medina en una muestra que llamó la atención del crítico Tomàs Llorens, que identificó en aquellos jóvenes una temprana asimilación del pop art y de las nuevas figuraciones europeas. Aquel clima desembocaría en lo que el crítico Vicente Aguilera Cerni denominó Crónica de la Realidad. Heras compartió con aquel movimiento la utilización crítica de imágenes procedentes de la cultura de masas, la publicidad, la prensa y la historia del arte, aunque siempre mantuvo una posición deliberadamente independiente, alejada de adscripciones demasiado rígidas.

La bandera, los símbolos de poder, las guerras, la violencia, la identidad, los totalitarismos y la memoria aparecen de manera recurrente en su producción y hasta su última gran exposición: «Halt. Imatges que pensen». Una de sus exposiciones más significativas fue «Bandera, bandera», presentada en 1980 en la Fundació Joan Miró de Barcelona, en plena efervescencia de los conflictos identitarios de la Transición valenciana. Su pintura no ofrecía respuestas cerradas. Prefería provocar preguntas. «En el arte hay que incordiar», resumía todavía en sus últimos años.

Tertúlia en casa de Fuster (1970); d’esquerra a dreta: Artur Heras, Manuel Boix, Joan Fuster i Rafael Armengol. / Arxiu Manuel Boix

Sala Parpalló

Su influencia, sin embargo, desbordó ampliamente su propia obra. En 1980 asumió la dirección de la recién creada Sala Parpalló de la Diputació de València, que condujo hasta 1995. Durante aquellos quince años, y antes incluso de la apertura del IVAM, la sala se convirtió en una de las grandes ventanas valencianas hacia el arte contemporáneo internacional. Bajo su dirección pudieron verse exposiciones relacionadas con figuras como Robert Frank, Walker Evans, Robert Capa, Wim Wenders, Joan Miró o David Lynch.

Heras fue igualmente un notable ilustrador y diseñador. Desde los años setenta colaboró con editoriales españolas y extranjeras y desarrolló proyectos en los que palabra e imagen establecían un diálogo inseparable. La literatura estuvo siempre muy presente en su universo intelectual, al igual que la amistad y el magisterio de figuras como Alfons Roig, cuya ermita de Llutxent constituyó durante años un lugar de encuentro para artistas y escritores.

Xàtiva como referencia

Xàtiva, la ciudad donde había nacido, permaneció asimismo como una referencia constante. En 2019 le dedicó una extensa retrospectiva, «Sura com el desig i el destí en la memòria. Artur Heras: 55 anys de pintura», distribuida por varios edificios históricos de la ciudad. Era una revisión de más de medio siglo de creación, pero Heras se resistía incluso entonces a considerar cerrada su trayectoria y produjo nuevas obras para la muestra.

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Esa voluntad de intervenir sobre el presente se mantuvo hasta sus últimos años. En «Halt! Imágenes que piensan», presentada por la Universitat de València en 2024 y posteriormente en Xàtiva, reunió más de doscientas obras alrededor del Holocausto, el exilio republicano, el franquismo, los totalitarismos y las guerras contemporáneas. La exposición establecía un diálogo entre Auschwitz y las tragedias del presente y confirmaba que el compromiso de Heras no había sido únicamente la expresión política de un joven artista bajo la dictadura, sino uno de los hilos centrales de toda su vida.