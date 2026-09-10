El mundo de la cultura reacciona a la muerte de Heras: "Ha sido uno de los mejores pintores de España"

La muerte de Artur Heras ha sacudido al mundo de la intelectualidad valenciana. Su aportación y trascendencia al arte contemporáneo y a la renovación de la pintura valenciana durante la década de los 60 y su ruptura con la tradición franquista sitúa al artista como uno de los máximos referentes del siglo XX y XXI, gracias a todas las facetas que desarrolló durante más de seis décadas. Su ironía y compromiso político hacen "inconfundible" su obra, como señala su amigo y también artista Rafael Armengol, con quien formó parte del movimiento 'Crónica de la realidad' junto a Manuel Boix.

Un trío de compañeros donde Heras siempre fue "el adelantado, el que tomaba todas las decisiones y el que tenía una mente abierta a todo", sostiene Armengol a preguntas de este diario. Visiblemente emocionado, el artista despide a su amigo asegurando que fue "uno de los mejores pintores que ha tenido la Comunitat Valenciana y España", porque su pintura era "fresca, sincera y honesta".

Armengol pone en valor la capacidad de representación que su obra tenía de él mismo, que la hacían "fácilmente identificable", una cualidad que desarrolló con el tiempo, diseñando un estilo tan propio que bebía de la publicidad, la prensa y la historia del arte para darle la vuelta y usar el arte como una crítica social.

Hablar de Heras y Armengol conduce, inevitablemente, a hablar también de Manuel Boix, quien asegura que siempre le ha maravillado "su dominio de la materia". "Una materia que, como él, perdurará para siempre".

Lo dice alguien que le conoce bien, ya que los tres estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de València. "Con ellos siempre he coincidido en la forma de entender muchas cosas de la vida", reconoce Boix, quien recuerda que durante años hicieron exposiciones juntos, "todo y que, artística y plásticamente, cada uno iba a la suya". "Como amigos que éramos, nos aprovechábamos de la sinergia de usar el mismo transporte, la misma galería y la misma publicidad, y nos iba muy bien porque llegamos a vender toda una exposición en Barcelona el día de su inauguración", recuerda.

De hecho, realizaron una obra a seis manos, el 'Tríptico monoteísta', "pero he de confesar que cada uno hizo lo que quiso con su parte del lienzo, y lo mismo hicimos con la obra de bibliofília 'Lligat i lacrat', con textos de Joan Fuster, donde cada uno de nosotros es claramente reconocible en las dos serigrafías que nos tocó hacer, pese a que fue una obra conjunta".

El gran impulsor del pop art valenciano

En esa misma línea se expresa el escritor Manuel Vicent, con quien mantuvo una larga y estrecha amistad intelectual y artística. Vicent escribió textos para catálogos del pintor y participó en libros y conferencias junto a Heras. La última de ellas fue en València, en el MuVIM, y en Xàtiva después, con una obra que era un acto de libertad y rebeldía. "Era un gran pintor, un gran exponente del pop art y después se convirtió en un referente del humor y de la sátira política", asegura, y recuerda que estuvo comprometido "con todos los problemas actuales y usaba su arte como un arma de ataque para expresar sus ideas".

Manuel Vicent, Artur Heras y Anacleto Ferrer en la presentación de 'Ribera i jo. Un diari', en el MuVIM / L-EMV

Vicent recuerda que el punto de encuentro de ambos era la casa del cantante Raimon, el nexo de unión entre ambos. "Lo que más valoraba de él era su ironía y ese sentido del humor tan valenciano", recuerda el escritor.

Una exposición en marcha

"El arte valenciano, y español, está de luto". Así de contundente se mostraba Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, al conocer la noticia del fallecimiento de Heras. Un artista al que la Fundación Bancaja prepara una gran exposición de su última etapa pictórica y define como el "auténtico precursor" del pop art valenciano.

Una persona con, sobre todo, "una gran visión" en parte generada por su "inquietud" a todos los niveles. Coincide con Alcón, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Manuel Muñoz, en su "trabajo inmejorable" tanto en la gestión como en la creación. Precisamente la gestión de la sala Parpalló, o más concretamente su sucesión, les generó "situaciones incómodas" que hace solo un mes quedaron solventadas.

"Hace poco más de un mes -confesaba- me llamó; me sorprendió y emocionó muchísimo. Sentí que quería hacer las paces conmigo. En la conversación le pedí un cuadro para la Academia y a los días le llamé. Sí que pude hablar con Armengol, pero no conseguí hablar con él. Hace una semana salió en una casa de subastas de Madrid un cuadro de él; lo compré y se lo regalé a la Academia. ¡Que casualidad!", relataba tras conocer la noticia de la muerte del artista por Levante-EMV.

Artísticamene, según Muñoz, Heras era "muy capaz y poderoso, abiertamente tolerante y sobre todo, un gran gestor cultural". "Dirigió la Sala Parpalló cuando no había ninguna sala oficial en València de arte moderno y su trabajo fue inmejorable", apuntaba. Como pintor, explica fue "comprometido en lo ideológico con un corte nacionalista moderado".

Heras, "historia del IVAM"

Blanca de la Torre, directora del Ivam, considera que su figura forma parte "de la historia de la modernidad artística valenciana y de la propia historia del IVAM". El museo cuenta con cinco obras suyas, entre ellas ‘N a una victòria’ (1964). Actualmente, otra de sus pinturas de los fondos del museo titulada ‘Los siete pecados capitales' (1971) se expone en la muestra permanente 'La Colección del IVAM hasta hoy'.

'Los siete pecados capitales' (1971) de Artur Heras, expuesto en la colección permanente del IVAM. / L-EMV

"Como fundador y director de la Sala Parpalló entre 1980 y 1995 contribuyó decisivamente a abrir València a la creación contemporánea internacional, acercando a la ciudad a artistas y lenguajes que marcaron la cultura visual de las últimas décadas. El IVAM ha acompañado también distintos momentos de su trayectoria, desde la exposición antológica que le dedicó en 1995 -junto a Rafael Armengol y Manuel Boix- hasta proyectos posteriores, como la intervención Plàtan-siesta en 2020".

Xàtiva valora declararlo Hijo Predilecto

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva -ciudad natal de Heras- también expresó sus condolencias en redes sociales al enterarse de la noticia. "Hoy es un día triste para Xàtiva. Nos deja Artur Heras, uno de los grandes artistas que ha dado nuestra ciudad y una figura imprescindible del arte valenciano contemporáneo. Artur llevó el nombre de Xàtiva muy lejos, pero nunca dejó de llevar Xàtiva con él. En su mirada, en su obra, en su manera de entender el arte y también en su compromiso con la memoria, la cultura y la sociedad", ha señalado en un comunicado.

Cerdà también apuntó a que su partido llevará a pleno la declaración de Artur Heras como Hijo Predilecto de Xàtiva a título póstumo. "Nos ha dejado una manera de mirar el mundo: crítica, inconformista, comprometida y profundamente humana. Y también nos ha hecho un regalo muy especial: compartir con su ciudad natal una parte de su universo creativo. Las exposiciones que hemos podido disfrutar en Xàtiva en los últimos años, como 'HALT!', son una muestra de ese vínculo que nunca se rompió", recalca el primer edil.

"Como alcalde, pero sobre todo como setabense, quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, amistades y en todo el mundo de la cultura. Gracias, Artur, por todo el que has dado en Xàtiva. Por haberla hecho más grande a través de tu arte y por habernos enseñado que el arte también sirve para recordar, cuestionar y transformar. Xàtiva siempre será también un poco tuya", concluye.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dedicado unas palabras de despedida en la red social X donde ha calificado a Heras como "uno de los grandes nombres del arte valenciano". "Hoy perdemos a un artista que supo mirar y contar nuestra tierra de una manera única. Su obra queda entre nosotros y seguirá formando parte de nuestra cultura y de nuestra memoria. Todo mi cariño a su familia, amigos y compañeros del mundo del arte. Descansa en paz", ha escrito el presidente.

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Mientras, la ministra de Ciencia y Universidades y candidata del PSPV a la Generalitat, Diana Morant, ha lamentado la pérdida "de una figura imprescindible del arte y la cultura valenciana". "Un artista comprometido con nuestra tierra, que hizo de su obra una manera de contarnos y de reivindicarnos. Un orgullo para Xàtiva y para todos los valencianos. Un abrazo muy grande a su familia y a todas las personas que hoy lo echan de menos. Descanse en paz", ha escrito en la red social X.