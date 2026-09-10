De visitar la 'tierra' del perreo a la magia de Disney en la voz de Gisela: Qué hacer en València del 11 al 17 de septiembre

Con la 'vuelta al cole' ya completada, la cultura enciende sus motores y se pone a ritmo de crucero. Sean conciertos u espectáculos en teatros, la programación ya está totalmente operativa en una València que disfrutará con fuerzas renovadas de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

'Perreoland by Papi Gavi'. 12 de septiembre. 17 horas. Auditorio Roig Arena. El creador de contenido Alejandro Gavilán, más conocido como Papi Gavi, llega a la Sala Auditorio Roig Arena con 'Perreoland', un evento de música urbana y reguetón que ha nacido "al calor de su comunidad digital y que se ha convertido en uno de los formatos más reconocibles de su universo creativo".

Saratoga. 12 de septiembre. 21.30. Sala Moon. La banda de heavy metal española ha comenzado una gira para mostrar su último álbum, publicado este pasado abril, 'En Estado Puro'. El tour está recorriendo escenarios de Latinoamérica y España con una propuesta dividida en tres actos que combina clásicos de su carrera, canciones del nuevo trabajo y temas menos habituales de su repertorio.

La banda de heavy Saratoga, en una imagen de archivo. / Saratoga

'Tour España 2026'. Silvio Rodríguez. 16 de septiembre, 20.30 h. Roig Arena. Figura esencial de la canción iberoamericana y nombre fundamental de la Nueva Trova, el cantautor cubano vuelve a encontrarse con su público valenciano con un repertorio de nuevas composiciones y canciones míticas de su trayectoria. Tras pasar por Barcelona, Zaragoza y Bilbao, Rodríguez aterriza ahora en el Roig Arena celebrando sus más de 50 años de trayectoria musical.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Gisela Show Kids. 12 de septiembre. 17 horas. Un espectáculo musical para toda la familia que transcurre a través de un fantástico y apasionado viaje de muchas aventuras Disney. Ambientado en un mundo mágico y con la voz de Gisela como gran atractivo, este show hará parada en canciones como 'Aquella Estrella de Allá', 'Sueña' o 'Colores en el viento', entre muchas otras más. "La historia perfecta para despertar la ilusión en la magia y a la vez, la conciencia en un mundo de realidad".

Los Morancos. Bota Antonia. Hasta el 27 de septiembre. Los pilares de la política internacional se tambalean al descubrir la creación por parte de Antonia de un nuevo partido político: El "SC" (Sentido Común), creado desde el enfado de la protagonista con los gobernantes actuales y que cala de forma inminente en la sociedad global. Los principales líderes mundiales y nacionales (Trump, Putin, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Milei, Ayuso...) harán lo imposible para frustrar las intenciones de la nueva líder política.

Los Morancos en su nueva obra 'Bota Antonia' / Teatro Olympia

Teatro Talia

Miénteme. Hasta el 20 de septiembre. De la mano de Beatriz Rico, Samanta Villar, Gonzalo Trujillo y David Trabucchelli, se podrá disfrutar de una comedia original, fresca y provocadora que aborda, con humor y sin moralismos, nuestra relación con la verdad y la mentira. Elena lleva una vida normal hasta que una infidelidad sacude su matrimonio. Incapaz de afrontar la verdad, decide ocultarla, iniciando una cadena de mentiras que crecen sin freno y transforman su casa en un espacio donde nada es lo que parece.

La Rambleta

'Russafa Escènica. B06: El Testamento'. 17 y 18 de septiembre. 20 horas. El espectáculo de Zum Zum Teatre, premiado con el Premio Feten 2023 a la Mejor Dirección llega a la Rambleta con un 'testamento' en vida y vital como protagonista. Recuerdos, raíces e identidades universales se entrelazan en una obra con campo, barrio y mapa del tesoro. "Un hombre que adora los musicales canta desafinado con un ojo de cristal. Compromiso por la sencillez y la verdad, la verdad de la buena, la verdad del teatro. Quien quiera heredar, que salve al mundo. Sean bienvenidos", reza su sinopsis.

'El Testamento' de Russafa Escènica llega a La Rambleta. / La Rambleta

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'La Colección del IVAM hasta hoy'. Hasta el 23 de abril de 2028 . Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos".

Hasta el 23 de abril de 2028 Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos". 'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos".

La fotógrafa Cristina de Middel inaugura su exposición 'Apoteosis Now' en el IVAM / Celeste Martínez

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Fundación Bancaja

La armonía secreta del pensamiento. Gustavo Torner. Hasta el 20 de septiembre. La exposición del artista monográfico, fallecido en septiembre del mes pasado, reúne más de 40 obras de entre 1955 y 2004, casi 50 años en los que uno de los grandes referentes del arte abstracto nacional estuvo en activo. A través de ellas, se podrá apreciar la evolución del pintor y escultor desde la figuración hasta la simplificación pasando por la abstracción.

La muestra se compone de 42 obras, desde 1955 a 2004, y se inaugura meses después de su fallecimiento a los 100 años / Miguel Ángel Montesinos

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Centre del Carme

'34 Ilustres por 34 Ilustrados'. A partir del 9 de julio. Un homenaje a los escultores contemporáneos valencianos a través de la recuperación y el reconocimiento de algunas de las piezas más relevantes de la escultura valenciana desde el Siglo XIX hasta hoy. La muestra atrae a los creadores cuya participación activa para favorecer el progreso y la evolución de la escultura valenciana manteniendo el equilibrio manteniendo el equilibrio entre la tradición del oficio y la innovación formal. Adrián Bago, Soledad Bardají, Mik Baro o Jordi Bayarri serán solo algunos de los artistas que expondran sus piezas.

A partir del 9 de julio. Un homenaje a los escultores contemporáneos valencianos a través de la recuperación y el reconocimiento de algunas de las piezas más relevantes de la escultura valenciana desde el Siglo XIX hasta hoy. La muestra atrae a los creadores cuya participación activa para favorecer el progreso y la evolución de la escultura valenciana manteniendo el equilibrio manteniendo el equilibrio entre la tradición del oficio y la innovación formal. Adrián Bago, Soledad Bardají, Mik Baro o Jordi Bayarri serán solo algunos de los artistas que expondran sus piezas. 'Verse Expuest_'. Rocio Garriga. Hasta el 27 de septiembre. La exposición recorrerá el bombardeo al zoológico de Hamburgo durante la II Guerra Mundial que invita a "reflexionar sobre la fragilidad compartida entre los cuerpos animales y humanos". De la mano de Rocío Garriga, artista capaz de combinar los artes plásticos, busca plasmar la conexión entre diferentes personas y el entorno que los rodea a través de historias del pasado hasta el presente.

Bugeda y Garriga, durante la presentación de la exposición 'Verse Expuest_'. / Lucía Company

' Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín '. Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'.

Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'. Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Bellas Artes

'Rubens. El florecimiento de un genio'. Hasta el 4 de octubre. Una muestra que recorre su formación, sus viajes a la corte española y su influencia decisiva en la pintura del Barroco. Un viaje desde Alicante le obligó a desarrollar su talento como restaurador y su estancia en Madrid le llevó a pintar uno de los retratos más icónicos de la Historia del Arte que inspiró a todos sus sucesores.

El Museo de Bellas Artes de València rastrea el nacimiento del genio de Rubens / J.M. López

Antonio Palomino y la noche barroca. Hasta el 20 de septiembre. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada a su obra y lo hace en toda su complejidad, pues en ella se combinan pinturas, dibujos y estampas, producción literaria y teoría pictórica.

La exposición de Antonio Palomino y la noche barroca / Levante-EMV

Ateneo Mercantil

Frida Kahlo by Woman Experiences: Hasta el 27 de septiembre. La historia de Frida Kahlo llega a València con una exposición a través de su universo interpretado desde un lenguaje moderno y actual. "Un recorrido teatralizado por actores y actrices" en el que la colección de cartas manuscritas será la joya de la corona que será acompañada por una serie de joyas de la época y a las fotografías de su padre, Guillermo Kahlo, realizadas a su propia hija. Una experiencia que también contará con un documental audiovisual que sirve para conocer más a fondo los pensamientos y la vida de la artista mexicana.

Olympia Metropolitana

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.