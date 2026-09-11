Adiós a Artur Heras, el pintor de la ironía y la duda: "He hecho siempre lo que he querido"

El compromiso de Artur Heras no se apagó con los años ni quedó reducido al recuerdo de una generación que hizo del arte una forma de oposición al franquismo. Lo mantuvo hasta el final y lo hizo con una de las herramientas que mejor definieron su trabajo: la ironía. En «Halt! Imatges que pensen», una de sus últimas grandes exposiciones, volvió sobre el Holocausto, el exilio republicano, el franquismo, los totalitarismos y las guerras contemporáneas como la de Gaza con esa distancia crítica que convertía una imagen, una palabra o un objeto desplazado de lugar en una pregunta. Heras, figura fundamental del arte contemporáneo valenciano, ha fallecido este jueves a los 81 años.

Pintor, dibujante, escultor, diseñador e ilustrador, desarrolló durante más de seis décadas una obra marcada por la independencia, la duda, el humor ácido y la desconfianza ante las verdades establecidas. Entendía el compromiso como «una manera de integrar cierta dosis de ética y responsabilidad en el trabajo». La ironía le permitía introducir una grieta en los discursos solemnes, decir sin pontificar, incomodar sin convertir el cuadro en una consigna.

Los primeros años

Nacido en Xàtiva en 1945, en 1957 se trasladó con su familia a València y después ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, donde coincidió con Manuel Boix y Rafael Armengol. Con ellos participó en uno de los primeros intentos de ruptura con la pintura dominante en la España franquista. En 1964, los tres expusieron en Martínez Medina, una tienda de muebles de València. El crítico Tomàs Llorens ya reconoció en aquellos jóvenes una temprana asimilación del pop y de las nuevas figuraciones europeas. Heras acabaría siendo considerado uno de los renovadores del lenguaje plástico y de los introductores del pop en España. Compartió con la llamada Crónica de la Realidad el uso crítico de imágenes de la prensa, la publicidad y la historia del arte, aunque se resistió siempre a quedar encerrado en una escuela. «He sido independiente toda mi vida», resumió años después.

Su primer contacto con la modernidad visual estuvo más cerca de la publicidad que de los museos. En sus viajes juveniles a París descubrió una cultura gráfica muy distinta a la española. Desde estudiante compaginó pintura y diseño y acabó realizando carteles, libros y catálogos. Letras, signos, telas, maderas, metales y objetos entraron también en sus cuadros, a veces desbordando el marco. «Yo no considero que sean cosas distintas», decía.

Ese cruce de lenguajes alimentó su ironía. Frutas sobredimensionadas que ocupaban el lugar de los seres humanos, onomatopeyas, objetos cotidianos o imágenes hiperrealistas alteradas por un detalle que cambiaba el sentido fueron dominando su pintura. El humor no era un alivio, sino un mecanismo de extrañamiento. Una bandera podía dejar de ser emblema para convertirse en problema; una palabra podía contradecir lo que el ojo creía estar viendo. Heras desconfiaba del virtuosismo autosuficiente y prefería activar al espectador.

La duda ocupó por ello un lugar central en su método. La consideraba una forma de conocimiento y una defensa frente a la repetición. «No aplico fórmulas, trato de mantener la misma pasión que tenía con 18 años», explicaba en una entrevista a Levante-EMV. Cada cuadro debía conservar algo de aventura. Su obra fue cambiante en las formas pero unitaria en las preguntas: de la pintura como intervención en la realidad social a una pintura más distanciada y reflexiva.

Artur Heras / FERNANDO BUSTAMANTE

La Sala Parpalló

Un año después asumió la dirección de la recién creada Sala Parpalló de la Diputació de València, que condujo hasta 1995. Antes de la apertura del IVAM, el espacio se convirtió en una gran ventana hacia el arte, la fotografía y el diseño contemporáneos. Por allí pasaron Robert Frank, Walker Evans, Joan Miró, Wim Wenders o David Lynch. Heras recordaba aquella etapa como una experiencia «fantástica» y «muy rica», nacida cuando la sociedad democrática estaba «de estreno». Pero nunca idealizó aquella época. Defendió que la gestión cultural debía apoyarse en méritos profesionales, lamentó que los cambios políticos rompieran el hilo de lo construido y cuestionó unos museos cada vez más preocupados por las audiencias. Hasta sus recuerdos guardaban una punta de sarcasmo: al evocar la visita de Lynch a València, recordaba que en la cena posterior apareció gente que ni siquiera había pasado por la exposición.

Su actividad gráfica recibió también reconocimiento. Obtuvo el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro diseñado en España en 1986 y en 1996 Francia le nombró Chevalier des Arts et des Lettres. El diseño formaba parte del mismo laboratorio visual que alimentaba su obra.

Xàtiva permaneció siempre como otro de sus centros de gravedad. Con los años confesaba que el vínculo se hacía más intenso: «Me apetece tanto volver que a veces vuelvo a Xàtiva sin motivo concreto, por nada», decía en otra entrevista a este periódico. En 2019 la ciudad le dedicó la retrospectiva «Sura com el desig i el destí en la memòria. Artur Heras: 55 anys de pintura», para la que realizó nuevas obras. Ese mismo año publicó "Ribera i jo. Un diari", una obra en la que narra su vida en paralelo a la del Spagnoletto, el genio setabense de Barroco.

Su última aparición

Una de sus últimas apariciones en público fue en la inauguración el pasado junio de la exposición permanente del IVAM, donde se ha incluido una de sus esculturas. "Un placer compartir ese paseo entre obras que nos acompañaron durante épocas, aparentemente lejanas y muy presentes en la memoria. Además me sirvió de alivio terapéutico en mi débil condición", escribía en sus redes sociales.

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Heras desconfiaba de una sociedad que consideraba cada vez más «epidérmica», dominada por la velocidad, el dinero y el consumo de novedades. Frente a ello eligió la duda, el trabajo y una ironía que, más que un recurso estilístico, era una manera de tomar distancia para ver mejor, desmontar lugares comunes e impedir que la pintura se convirtiera en doctrina. Como resumió en una entrevista a Levante-EMV, «he hecho toda mi vida aquello que he querido o lo que he podido hacer. Me he sentido libre y nada me ha condicionado de manera definitiva».