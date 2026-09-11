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Ángeles González-Sinde, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: "En un guión tienes mucha menos libertad que en una novela"

La escritora, cineasta y guionista protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’ con su nueva novela, 'Una noche de 1947'

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María Soto

El pasado 3 de septiembre llegó a las librerías españolas 'Una noche de 1947' (Lumen), la nueva novela de la escritora, cineasta y guionista Ángeles González-Sinde (Madrid, 1965), que esta semana protagoniza un nuevo episodio de 'Libros y Cosas', el vídeopodcast del suplemento ABRIL, que cada viernes se publica en todos los periódicos del grupo Prensa Ibérica, además de estar disponible en plataformas como Spotify y YouTube.

Ángeles González-Sinde, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL.

Ángeles González-Sinde, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL.

En el libro, González-Sinde explora las huellas que la violencia de la posguerra dejó en las familias y en el mundo rural, y muestra cómo el pasado sigue modelando el presente a partir de aquello que se recuerda, pero también de lo que nunca llegó a contarse.

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De su proceso de escritura, cómo surgió la novela, habla durante la charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, en la que también se detiene en su labor cinematográfica, comparándola con la literatura: "Afortunadamente, los procesos creativos de una película y de una novela no tienen nada que ver, ni desde el punto de vista del procedimiento, ni de la imaginación. Las herramientas que tú utilizas creativamente para escribir una novela son lo opuesto de un guión y deben serlo. Un guión está lleno de constricciones, de mandatos de la industria o de la convención narrativa, es mucho más limitado, tienes mucha menos libertad, aunque quieras tener libertad, es que las propias condiciones y constricciones del código te llevan por unos caminos".

Fuente: El Periódico

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