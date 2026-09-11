El Museu de la Ciutat limitará la exposición de los Sorolla de la Hispanic Society por falta de espacio

El Museu de la Ciutat no tendrá capacidad para mostrar simultáneamente las 218 obras de Joaquín Sorolla que la Generalitat prevé arrendar a la Hispanic Society of America. El espacio disponible en el antiguo palacio del Marqués de Campo, más reducido que el inicialmente previsto en el Palacio de las Comunicaciones, obligará a limitar la exposición a alrededor de unas 120 piezas y a establecer un sistema de rotaciones durante los años que la colección permanezca en esta sede provisional.

Según fuentes conocedoras del proyecto, la intención es conceder un especial protagonismo a los óleos sobre lienzo, el núcleo de mayor relevancia artística y económica de la colección. El conjunto que llegará desde Nueva York contiene 69 obras catalogadas expresamente con esta técnica y soporte, y el objetivo es mantener expuestas de manera permanente o casi permanente cerca del 90% de ellas. En cambio, de las restantes piezas -óleos sobre cartón y tabla, gouaches, dibujos, bocetos y otros formatos- podrá mostrarse aproximadamente un 40%, por lo que buena parte de estos fondos tendrá que alternarse en las salas.

'Sol de la tarde', de Joaquín Sorolla, está valorada en 50 millones de dólares. / L-EMV

Las obras más importantes

La diferencia no es menor. Entre esos 69 lienzos figuran algunas de las obras más importantes del préstamo, como Sol de la tarde (1903), Saliendo del baño / Después del baño (1908), Aldeanos leoneses (1907), Idilio en el mar (1908), Playa de Valencia, luz de la mañana (1908), Niños en la playa (1908) o Campesinas segovianas / España pintoresca, Segovia (1910). Solo Sol de la tarde, una monumental tela de 299 por 441 centímetros sin marco, aparece valorada en la documentación en 50 millones de dólares. También destacan Saliendo del baño y Campesinas segovianas, tasadas en 20 millones, o Aldeanos leoneses e Idilio en el mar, en 15 millones cada una.

El peso del retrato es igualmente determinante: 48 de los 69 óleos sobre lienzo pueden considerarse retratos o retratos de grupo. La selección constituye casi una galería de la España intelectual, artística y política de principios del siglo XX. En ella aparecen Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pío Baroja, Azorín, Gregorio Marañón, Marcelino Menéndez Pelayo o Ramón Menéndez Pidal, junto a Alfonso XIII, Victoria Eugenia o el general Porfirio Díaz. Se suman piezas más íntimas, como Clotilde con traje blanco, María y su abuela y el Autorretrato de Sorolla, y retratos internacionales como el de Louis Comfort Tiffany.

La colección incluye además un amplio conjunto de materiales que permiten reconstruir el proceso creativo del pintor y que serán precisamente los más afectados por las rotaciones. Hay 66 piezas de gouache, en su inmensa mayoría relacionados con la preparación de Visión de España, el gran encargo de la Hispanic Society. A ellos se añaden alrededor de 60 obras esencialmente dibujísticas, principalmente a lápiz. Destacan la serie de pequeños apuntes realizados en el comedor del Hotel Blackstone de Chicago en 1911 y 1912 y una treintena de estudios preparatorios para Colón saliendo de Palos.

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán Los Sorolla / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Tres o cuatro años

Esta diversidad explica que la exposición del Museu de la Ciutat no vaya a ser estática. Las fuentes consultadas calculan que el palacio del Marqués de Campo ejercerá como sede de los Sorolla durante al menos tres o cuatro años. Los sótanos del edificio municipal han sido acondicionados para almacenar y conservar las piezas que no se encuentren en las salas. Además, la junta rectora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha aprobado la creación de una unidad específica para atender la colección procedente de Nueva York.

La llegada de las obras está prevista a partir de noviembre y se realizará en tres transportes aéreos. El contrato de traslado, con un presupuesto de 404.236,80 euros, establece que las piezas deberán repartirse entre los tres fletes de manera que cada uno transporte un conjunto de valor equivalente. El calendario con el que trabaja actualmente el Consorci de Museus sitúa la apertura de la exposición a finales de enero de 2027.

El Consorci formalizó el pasado agosto el contrato con el arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra para desarrollar la imagen artística, la museografía y las aplicaciones gráficas del proyecto. Bocanegra deberá concebir una primera presentación adaptada al Museu de la Ciutat y, posteriormente, trasladarla a un edificio de características completamente distintas, el Palacio de las Comunicaciones.

Interior del Palacio de las Comunicaciones. / Levante-EMV

Falta la firma

La sede municipal será, por tanto, una solución provisional mientras continúa bloqueada la adaptación museística del antiguo edificio de Correos. El pasado junio la mesa de contratación de la Generalitat excluyó a la UTE encabezada por ERRE Arquitectura, la empresa que había quedado como propuesta adjudicataria del contrato para redactar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Correos. Al no quedar ninguna otra licitadora admitida, se declaró desierta la licitación. Desde entonces, la vicepresidencia segunda de la Generalitat trabaja en un nuevo contrato que todavía no se ha publicado.

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No es el único fleco por resolver. La Hispanic Society, el Ayuntamiento y la Generalitat alcanzaron el pasado enero el acuerdo que permite avanzar en la exhibición temporal de las obras en el Museu de la Ciutat. Sin embargo, nueve meses después, el contrato definitivo para el arrendamiento de las 218 piezas, valoradas en al menos 220 millones de euros, continúa pendiente de firma. Las condiciones conocidas contemplan un canon inicial de 1,15 millones de euros anuales y un coste máximo estimado de 19,75 millones en el supuesto de que se agoten los quince años posibles de vigencia.