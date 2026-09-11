El último adiós a Artur Heras

Godella, municipio en el que residía, despidió este viernes a Artur Heras, uno de los nombres fundamentales del arte valenciano contemporáneo. Familiares, amigos y personas cercanas al creador se reunieron en el municipio en el que residía para darle el último adiós.

El pintor, escultor, diseñador y gestor cultural valenciano falleció el jueves a los 81 años tras una larga enfermedad. Nacido en Xàtiva en 1945, Heras descubrió con apenas 18 años las posibilidades del pop art y pronto desarrolló un lenguaje propio, marcado por una mirada crítica y por el diálogo constante entre la pintura, el diseño y la cultura visual de su tiempo. Junto a Manuel Boix y Rafael Armengol, protagonizó desde la década de 1960 una renovación decisiva de las artes plásticas valencianas, alejándose de los lenguajes más academicistas y conectando su obra con las nuevas corrientes artísticas y sociales.

Su trayectoria no se limitó a la creación. Heras desempeñó también un papel destacado como gestor cultural y fue director de la Sala Parpalló de Valencia, un espacio que bajo su dirección se consolidó como uno de los referentes de la difusión del arte contemporáneo y de las propuestas más innovadoras del panorama cultural valenciano.

La despedida celebrada en Godella estuvo acompañada de nuevos reconocimientos a su figura. Horas antes, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, anunció durante el pleno municipal que el Ayuntamiento iniciará los trámites para nombrar a Artur Heras hijo predilecto de la ciudad, la máxima distinción con la que su localidad natal quiere reconocer su trayectoria artística y su estrecha vinculación con Xàtiva.

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El futuro nombramiento se suma así a los homenajes a un creador cuya obra y actividad cultural dejaron una huella profunda en varias generaciones y que fue una de las figuras esenciales para entender la transformación del arte valenciano desde la segunda mitad del siglo XX.