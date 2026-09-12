El cine sobre atentados y terrorismo después del 11-S

El 6 de noviembre de 1998, casi tres años antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, se estrenaba en Estados Unidos ‘Estado de sitio’, una producción de envergadura, dirigida por Edward Zwick y protagonizada por Denzel Washington, Annette Bening y Bruce Willis, que en algunos aspectos parece una premonición de lo que iba a ocurrir. Tras la captura de un presunto terrorista islámico por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses, una oleada de atentados asola la ciudad de Nueva York. En esta ficción ideológicamente discutible, el gobierno declara la ley marcial y los campos de fútbol americano se convierten en improvisadas cárceles para cualquier musulmán sospechoso de ser terrorista.

El cine inventa pocas cosas de la vida real, pero tiene la virtud de intuir algunas. Los cuatro atentados suicidas del 11-S perpetrados por yihadistas en territorio estadounidense cambiaron la forma de entender un tipo de guerra y la mentalidad del terrorista: ¿qué hacer contra alguien que es capaz de inmolarse en vida, como los kamikazes japoneses de la segunda guerra mundial, lanzándose con un avión contra las Torres Gemelas neoyorquinas o cualquier otro objetivo? El cine se hizo eco de ello.

Las Torres Gemelas, en llamas tras el impacto del vuelo 11 de American Airlines. / AP

Lo primero que hizo Hollywood fue cancelar algunos proyectos que giraban en torno a atentados terroristas y abnegados héroes norteamericanos para combatirlos. No se materializó un proyecto en el que Jackie Chan trabajaba como limpiacristales en el World Trade Center y descubría un plan para hacer explotar la estatua de la Libertad. ‘Daño colateral’, con Schwarzenegger como azote de terroristas (en este caso colombianos), tenía previsto estrenarse en octubre de 2001, pero su salida fue pospuesta hasta 2002 y se eliminó la escena del secuestro de un avión.

En otros títulos desaparecieron las imágenes de las Torres Gemelas: el caso más notorio es el del primer ‘Spider-man’ de Sam Raimi y Tobey Maguire, cuyo tráiler lanzado unas semanas después de los atentados incluía los planos del hombre araña atrapando un helicóptero con su telaraña entre las dos torres. Conviene recordar que el primero en enseñar en una película la zona cero fue Spike Lee en la excelente ‘La última noche’, estrenada en diciembre de 2002. La visión de la geografía neoyorquina cambió también en el cine estadounidense.

Nicholas Cage en ‘World Trade Center’ (2005) de Oliver Stone. / EPC

De cómo cambió la visión que la industria del espectáculo tenía sobre el terrorista islámico podrían hablar el mismo Schwarzenegger y James Cameron, que barajaron una secuela de ‘Mentiras arriesgadas’ (1994) concebida con una visión satírica del terrorismo fundamentalista. El proyecto quedó archivado. Pasado un tiempo prudencial, el cine se volcó en la reconstrucción de aquellos trágicos hechos desde distintas perspectivas: la odisea de los bomberos en ‘World Trade Center’ (2005) de Oliver Stone; la lucha de los terroristas y los pasajeros del avión que se dirigía hacia el Capitolio en la agitada y tensa ‘United 93’ (2006) de Paul Greengrass; el análisis de las relaciones de la familia de Osama Bin Laden y George Bush padre, y el provecho político que sacó Bush hijo tras los atentados del 11-S, en el documental de Michael Moore ‘Fahrenheit 9/11’ (2004); los efectos que en un niño precoz tiene la muerte de su padre en las Torres Gemelas en ‘Tan lejos, tan cerca’ (2011) de Stephen Daldry; la reflexión sobre la vida neoyorquina desde entonces –incluido el COVID– en la serie documental ‘Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia’ (2021) de Spike Lee.

‘La noche más oscura’ (2012) es una muy rigurosa y nada maniqueísta reconstrucción de las acciones que desembocaron en la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden. La dirigió Kathryn Bigelow, con Jessica Chastain como la agente especial que comanda la operación. / EPC

También llegaron visiones desde fuera. El filme colectivo ‘11’09”01- 11 de septiembre’ (2002) reunió a cineastas de diversos países en una serie de relatos autónomos que van desde los esfuerzos de una maestra iraní en explicar los atentados a sus pequeños alumnos (dirigido por la iraní Samira Makhmalbaf) hasta la carta que escribe un chileno afincado en Londres estableciendo paralelismos con la dictadura de Pinochet (firmado por el británico Ken Loach), pasando por la hostilidad y rechazo a la que son sometidos los musulmanes en Estados Unidos (episodio de la directora india Mira Nair), el experimento de la pantalla en negro con el sonido de los atentados (por el mexicano Alejandro González Iñárritu), la conversación con un soldado norteamericano sobre las causas de la tragedia (obra del egipcio Youssef Chahine) o la emotiva historia de un anciano que no ve la luz a través de las ventanas de su piso hasta que los aviones chocan con las torres (realizado por Sean Penn).

Kathryn Bigelow en la première de "A House of Dynamite" en el Festival de Cine de Nueva York el pasado septiembre. / Associated Press/LaPresse / LAP

Uno de los filmes más importantes en este proceso de reconversión del cine de atentados y terroristas es ‘La noche más oscura’ (2012), muy rigurosa y nada maniqueísta reconstrucción de las acciones que desembocaron en la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden. La dirigió Kathryn Bigelow, con Jessica Chastain como la agente especial que comanda la operación, y no rehúye en ningún momento las torturas a las que fueron sometidos los prisioneros afganos y las intrigas e intereses políticos. Lo mismo que, en un estilo de filme distinto, había hecho Michael Winterbottom en ‘Camino a Guantánamo’ (2006), feroz diatriba contra la situación de los islamistas encarcelados en la base cubana tras los atentados, con cuatro amigos británico-paquistaníes que asistieron a una boda, fueron confundidos por terroristas y terminaron en Guantánamo. Paul Schrader también se hizo eco de estos procesos de humillación y deshumanización perpetrados por los soldados estadounidenses en ‘El contador de cartas’ (2021).

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Osama Bin Laden, izquierda, y Ayman al Zawahiri, en una fotografía tomada en 2001 en Afganistán. / REUTERS

La sátira sobre el terrorista se ha visto en cuentagotas. Riz Admed, uno de los jóvenes detenidos de ‘Camino a Guantánamo’, interpretó en la comedia negra ‘Four lions’ (2010), de Chris Morris, a un musulmán radical de nacionalidad inglesa que crea una célula y recibe entrenamiento mujaidín. Borga Cobeaga también lo intentó en cuanto al terrorismo vasco en ‘Fe de etarras’ (2017). Pero son casos aislados. En el contexto del yihadismo francés, los tratamientos han buscado rehuir el estereotipo del que el cine de Hollywood no se ha desprendido: ‘El joven Ahmed’ (2019), de los hermanos Dardenne, explora el conflicto que se produce en un adolescente cuando entran en colisión las enseñanzas de su imán y los placeres mundanos. La historia se repitió en Francia con ‘Objetivo: París’ (2015), un filme de Nicolas Boukhrief sobre un periodista de origen musulmán que se infiltra en una célula yihadista: el estreno fue cancelado tras los atentados en París de noviembre de 2015 y pasó directamente al ‘streaming’.