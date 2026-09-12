Lo que dejamos

No sé si a ustedes les pasa, pero septiembre siempre me da cierta sensación de comienzo, mucho más que enero. Enero llega cargado de propósitos imposibles, gimnasios, y gente prometiendo convertirse en una versión mejorada de sí misma al rtimo de las campanadas, mientras que septiembre tiene algo mucho más práctico de inicio de curso, de voler, ponerlo todo en orden y seguir.

En esa vuelta me he encontrado esta semana hablando bastante de algo que últimamente me interesa mucho, lo que merece la pena conservar.

La primera parada fue en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde se presentó la 27ª edición de FIMEL, la Feria Agrícola, Comercial y Gastronómica de Meliana, que se celebrará del 2 al 4 de octubre.

Tengo debilidad por San Miguel de los Reyes, a lo mejor porque los edificios antiguos consiguen algo que los modernos no, envejecer maravillosamente bien. Allí Trinidad Montañana, alcaldesa de Meliana, estuvo acompañada por Mayka Raga, concejala de Comercio, Ferias y Mercados, además de por Rubén Repiso, Pedro Cuesta, y Marta Alonso Rodríguez.

La feria reunirá cerca de un centenar de expositores alrededor del comercio, la agricultura, la gastronomía y el producto de proximidad. Cada vez me interesa más todo lo que tenga que ver con recuperar lo cercano. Durante años nos pareció sofisticadísimo comer cualquier producto que hubiera recorrido diez mil kilómetros antes de llegar al plato, y ahora hemos descubierto que probablemente lo que era moderno de verdad era la huerta que teníamos al lado de casa.

La imagen de esta edición es además obra de Jesús Arrúe, que ha llevado su particular universo artístico hasta la huerta valenciana. También estuvieron en la presentación Lucio Carrión, Quique Camps, Goyo Bonillo, Eva Marcellán o Alberto Medina.

FIMEL homenajeará este año a José Felipe Civera Martínez, Pelegrí Marco Ruiz y Paco Orts Ruiz, y contará también con Rocío Carrasco, que llevará a Meliana el espectáculo Rocío Jurado Live by el musical, acompañado de una muestra de vestuario original de su madre. Del campo a La Más Grande en apenas unos metros, solo en Valencia podemos hacer estas cosas con absoluta naturalidad.

De conservar la tierra pasé a conservar la memoria alrededor de una mesa. José Gómez y Marcos Gómez acaban de abrir Linaje, Casa Paco Gómez, un restaurante que lleva el nombre y, sobre todo, la memoria de su padre, Paco Gómez, que junto a Amparo transmitió a sus hijos el amor por la gastronomía y la hostelería.

La historia me ganó antes incluso de probar nada, porque pocas cosas hay tan poderosas como intentar continuar aquello que empezó alguien a quien queremos. Linaje está lleno de fotografías de Paco Gómez con su mujer, sus hijos, amigos y personas que formaron parte de su vida. No han querido hacer un mausoleo, sino una casa.

La carta pinta maravillosamente, y tengo especial curiosidad por esa paella de picaña madurada y tuétano, que espero probar en breve. Además, han tenido una idea maravillosa que todos los padres agradecemos profundamente, una zona infantil donde los niños pueden jugar mientras los adultos comen.

En la inauguración pude ver a Juan Carlos Caballero, Marcos Gómez, María José Ferrer San Segundo, los periodistas Nacho Cotino, Manolo Mas, Toni Carcelller, Nacho Sanchis y Conrado Valle, y las guapas Marta Chapa y María Estela Arlandis.

Hablando de generaciones, me llegó esta semana una historia que he querido incluir porque me pareció especialmente bonita. Seis jóvenes de entre 21 y 23 años, Abdi Ferragut, Yago Guasch, Luis González, Sergio Ferrer, Izan Álvarez y Jaime Rubio, forman el 46 Raid Team y van a participar en un rally solidario por Marruecos.

Podrían haberse quedado simplemente con la aventura, que a esa edad ya sería motivo suficiente, pero han decidido darle otra dimensión, por ello llevarán 80 kilos de ayuda y quieren recaudar más de 25.000 euros para la investigación contra el cáncer a través de la asociación Somos Células.

Vivimos instalados en el discurso de que los jóvenes están únicamente pendientes de una pantalla, son individualistas y no se comprometen con nada, pero después aparecen seis chicos de veintipocos años dispuestos a cruzar Marruecos para recaudar fondos. Menos mal, parece que aún hay esperanza con nuestra juventud (como ya quedó ampliamente demostrado en la dana)

Termino en el mar, aunque esta vez a bastante más velocidad. Las carreras de SailGP volvieron a reunir en Valencia a un buen grupo de caras conocidas, incluyendo los famosísimos actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Entre quienes disfrutaron de la jornada estaban Noelia Frutos, Mariángeles Redondo, Vicente Andreu, Rocío Romero, Jessica Artés, Marian Cano, acompañada de Bernabé Cano, Toni Galindo, María Cosín y Mario Mariner.

Empieza septiembre, nuevo curso, nuevos eventos y que afortunada soy de poder contárselos a ustedes.

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Porque empezar siempre de cero sería agotador. Quizá se trate simplemente de elegir bien qué queremos llevarnos con nosotros: las personas, las historias, las tradiciones y todo aquello que alguien nos enseñó antes.