Diez cartas de internos inspiran una exposición multidisciplinar en la UPV

¿Qué ocurre cuando una experiencia de encarcelamiento deja de estar encerrada entre cuatro paredes y llega a las manos de un artista? Esa es una de las preguntas que plantea 'Cartografías de futuro. Cartas desde la prisión', una exposición que abrió este viernes sus puertas en la Universitat Politècnica de València (UPV) y que nace de diez cartas escritas por personas internas en el Centro Penitenciario Castellón I. Seis mujeres y cuatro hombres cuentan sus vivencias, preocupaciones y su día a día en prisión, y diez artistas han convertido esas palabras en esculturas, dibujos, piezas de arte sonoro y vídeo.

La muestra, impulsada por el artista Alejandro Mañas y comisariada posteriormente por Isabel Tejeda, podrá visitarse hasta el 14 de octubre en el Espai n-1, en el edificio 4L del Campus de Vera de la UPV. La propuesta reúne trabajos de artistas vinculados a la universidad valenciana -Natividad Navalón, Alejandro Mañas, Teresa Cháfer, Vicente Barón y Jaume Chornet- y a la Universidad Miguel Hernández -Daniel Tejero, Javi Moreno, María José Zanón, De Albacete y Abaroa-, en colaboración con José Bautista / Kanseisounds.

El punto de partida no son textos literarios ni testimonios elaborados expresamente para una exposición, sino cartas en las que los internos hablan de aquello que les ocurre y de cómo viven su situación. "Cada preso contaba lo que vive allí, cosas muy duras o otras más livianas del día a día, pero sin duda hechos significativos como que tu hija fallezcaa y no puedas asistir al funeral", explica Mañas.

Inauguración de la exposición 'Cartografías de futuro. Cartas desde la prisión' / L-EMV

A partir de esas cartas, cada artista recibió uno de los relatos y trabajó desde la emoción que le había provocado. El resultado no pretende ilustrar literalmente lo escrito, sino trasladar esas vivencias a lenguajes artísticos diferentes. "Son cartas muy emotivas", señala Mañas, que destaca precisamente cómo cada creador ha interpretado desde su propia sensibilidad aquello que había transmitido la carta del interno o interna que le había tocado.

La exposición adquiere así una dimensión que va más allá de la exhibición de las obras. Durante la inauguración, algunos de los autores de las cartas que se encuentran actualmente en tercer grado pudieron asistir a la UPV y encontrarse con los artistas que habían trabajado a partir de sus experiencias. También pudieron conocer de primera mano qué había provocado sus textos en los creadores y cómo estos habían transformado esas emociones en una pieza artística.

Para Mañas, ese intercambio es una de las partes fundamentales del proyecto, porque la intención era sacar esas historias del espacio penitenciario y ponerlas en contacto con el público a través del arte. "Es un arte que sirve para concienciar de lo fácil que es caer en la cárcel. Pensamos que es algo ajeno, pero la vida puede complicarse en un momento y de un día para otro terminas en prisión", apunta.

Inauguración de la exposición 'Cartografías de futuro. Cartas desde la prisión' / L-EMV

De ahí que el proyecto busque también visibilizar el estigma asociado a las personas privadas de libertad. Frente a una imagen de la prisión habitualmente vinculada al castigo, la exposición pretende acercarse a quienes están dentro desde sus experiencias personales, sus vínculos familiares, sus pérdidas y las circunstancias que atraviesan durante el cumplimiento de sus condenas.

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con el Centro Penitenciario Castellón I y la Fundación Obra Mercedaria, entidades que trabajan en este ámbito y que destaca "por su carácter humano y personalizado", sobre todo en prisión, donde las políticas que se aplican se basan en la cercanía y la reinserción.

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La muestra no terminará en València, porque 'Cartografías de futuro. Cartas desde la prisión' tendrá un carácter itinerante y, después de su paso por la UPV, viajará al campus de la Universidad Miguel Hernández en Altea. El recorrido concluirá en el propio Centro Penitenciario Castellón I, donde las obras regresarán al lugar desde el que comenzó el proyecto: en las cartas de sus internos.