El festival Love To Rock inicia en València su cuenta atrás para la edición de 2026

Love To Rock ha reunido este viernes a más de 200 personas en Hard Rock Cafe Valencia en el primero de los dos actos con los que el festival presenta su edición de 2026, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre en La Marina de València.

El encuentro ha congregado a medios de comunicación, profesionales de la industria musical, patrocinadores, colaboradores, creadores de contenido y otros invitados, a tres semanas de la celebración del festival.

La recepción ha comenzado a las 19.00 horas y ha dado paso a un cóctel y a un encuentro centrado en algunos de los detalles de la próxima edición. Posteriormente, el local ha abierto sus puertas al público general para los conciertos de Los Hímnóticos y Jaleo Band.

Hard Rock Cafe Valencia ha acogido así la primera jornada de un fin de semana de presentación que continuará este sábado en otro punto de la ciudad.

El cartel de Love To Rock 2026

La próxima edición de Love To Rock contará entre sus principales nombres con Lori Meyers, Iván Ferreiro, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana y León Benavente, entre otros artistas, repartidos entre las jornadas del viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

El festival volverá a combinar la programación musical con una oferta gastronómica y otras actividades en La Marina de València.

El Águila repetirá este año como patrocinador de Love To Rock y participará de nuevo en diferentes espacios y acciones vinculadas al festival.

La presentación continuará este sábado 12 de septiembre en Play Club Valencia, que acogerá la segunda jornada previa al festival. Las puertas abrirán a las 23.00 horas y la programación incluirá la actuación en directo de Novus y las sesiones de Cherry Pie, Fat Gordon y Obtuso.

Con estos dos actos, Love To Rock afronta las tres últimas semanas antes de regresar a La Marina de València para celebrar una nueva edición los días 2 y 3 de octubre.

Un momento del concierto en el Hard Rock Cafe Valencia / Levante EMV

El cartel por días

La jornada del viernes 2 de octubre estará encabezada por Lori Meyers, una de las bandas de referencia del indie nacional de las últimas décadas.

Junto al grupo granadino actuarán Iván Ferreiro, Ginebras, Niños Bravos, Humanian, Los Puñales de Martín, Novus y Fatal.

La programación musical del viernes se completará con las sesiones de DJ Coco b2b Maadraassoo, Fat Gordon y Giorgio Bonetti, que prolongarán la actividad musical más allá de los conciertos de los escenarios principales.

El sábado 3 de octubre reunirá algunos de los nombres más destacados del cartel, con La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana y León Benavente al frente de la jornada.

La programación incluirá también las actuaciones de Depedro, Los Punsetes, Parquesvr, Mala Gestión, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore, Huracán Romántica, Himnóticos y City of Fury.

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La oferta musical del sábado se completará con las sesiones de Fat Gordon, DJ Theo, Agro DJ’s, Giorgio Bonetti, Sugar Mami, Pablo Cebrián y Daniless.