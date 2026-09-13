Algemesí, lanzadera de nuevos toreros

Algemesí, levantado a la vera de la confluencia de los ríos Xúquer y Magre y situado en el corazón de la comarca de la Ribera Alta, es la piedra de toque, la madre del cordero para el futuro del toreo. Y hasta allí acudimos, en justa y rigurosa peregrinación, cada mes de septiembre para ver nueve días consecutivos de toros, organizados con oportuno, servicial y apasionante interés por parte de su comisión taurina y el ayuntamiento de la localidad.

Su feria debería ser estudiada por los sociólogos a causa de sus circunstancias culturales y sociales, por la gran implicación del pueblo en el montaje de la plaza y organización de tendidos -cafadals se llaman aquí-, ya que apenas quedan entradas para ver las novilladas cada día.

Algemesí representa la mejor lanzadera de los nuevos valores de la tauromaquia que cada jornada hacen el paseíllo en esa joya única que supone la plaza de toros de La Ribera, realizada a la antigua usanza, mediante puntales, cuerdas y tablones de madera que conforman los llamados cafadals y el ruedo tan peculiar.

El sistema constructivo tradicional de la plaza marca la diferencia. / Levante-EMV

Un ruedo BIC

El sistema constructivo tradicional de la plaza efímera de madera que se levanta cada año en la plaza Mayor está en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. El Consell Valencià de Cultura aprobó el pasado 20 de julio un informe favorable dentro del expediente incoado en septiembre de 2024, desde cuando este singular método constructivo goza de protección cautelar.

Así que este rectangular palenque dispone de sobradas razones para ser ejemplo suficientemente autorizado del brillante futuro del toreo, tan sólido y tan honesto cada tarde de septiembre. Incluso desde las ocho de la mañana, cuando tiene lugar el encierro con los novillos que se lidiarán por la tarde.

Pero lo que es realmente impresionante es el aluvión de niños y niñas que se lanzan al ruedo para jugar al toro en el descanso de los festejos. Una imagen que hace especial hincapié en lo mucho de orientador que tiene la esencia de Algemesí.

La semifinal del Circuito

La semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas descorchará la feria el sábado 19 de septiembre con novillos de Fermín Bohórquez para Alberto Donaire, Javier Cuartero e Ian Bermejo. La terna buscará pasar a la final del 4 de octubre en Villena, con astados de Aida Jovani.

El domingo por la mañana se celebrará una clase práctica en la que participarán Hugo Masiá, Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig y Alex Casas, frente a reses de Valdelapeña.

Alberto Donaire, entre los nombres interesantes de Algemesí. / J.L. Cárdenas/@Villasecatoros

Por la tarde, será el turno del rejoneador Fran Carmona, quien compartirá festejo con los novilleros Emiliano Osornio y Simón Andreu, que se enfrentarán a un encierro de Cebada Gago, uno de los hierros de mayor personalidad de la feria. Osornio, mexicano apoderado por Curro Vázquez, es heredero de esa honradez expresiva tan auténtica del propio maestro. Uno de los grandes intereses del serial.

El lunes 21 de septiembre se lidiarán novillos de El Añadío a cargo de Tomás González y Ruiz de Velasco, formado bajo la tutela de Uceda Leal y que torea con cierto regusto y buena expresión.

El martes 22 será el turno de la novillada sin picadores con Francisco Benito, Hugo Tarbellí, Rodrigo Villaón, Hugo Masiá y Ángel Plaza, con reses de La Buitrera. Al día siguiente también habrá otro festejo sin picadores con Bruno Martínez, Jaime Torija, Marco Peláez, Iker Rodríguez, Cristóbal Granero y Juan de Rocío, frente a animales de Víctor y Marín.

R. Peris

Torrijos, dos tardes

Otro de los carteles estrella será el jueves 24 con el novillero puntero Mario Vilau y el joven de Algemesí, Juan Alberto Torrijos, frente a ejemplares de San Isidro.

Un día después actuarán Gonzalo Capdevila y el valenciano Marco Polope, que se medirán a reses de Mariano y Carmen Arroyo. El joven novillero de Torrent, finalista ya del Circuito Valenciano de Novilladas, también es otro de los alicientes del serial.

El sábado 26 de septiembre, Javier Cuartero y Rafael de la Cueva afrontarán uno de los compromisos ganaderos más destacados de la programación al anunciarse novillos de Baltasar Ibán.

Serrano, triunfador de San Isidro

La feria pondrá el punto final el domingo 27 de septiembre con Álvaro Serrano, el novillero triunfador de San Isidro y que tiene muy buen estilo en su manera de torear, y Juan Alberto Torrijos en su segunda comparecencia dentro del ciclo, frente a reses de Ángel Gómez Núñez.

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Los nombres mencionados arriba harán el paseíllo en la ‘Setmana de Bous’ sin otra intención que la de hacer resaltar más intensamente los altos y categóricos valores del toreo aquí. Un pueblo, Algemesí, tan significativo en su plaza como ejemplar en su afición. No se lo pierdan.