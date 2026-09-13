La luz verde se vuelve a encender en los Abbey Road de l’Horta

Alfonso Rodenas llevaba tantos años viendo aquel roble enorme en el jardín de su casa de Malibú Canyon que había acabado por considerarlo eterno. El árbol se elevaba junto a la vivienda de madera de los años treinta, a apenas diez minutos del Pacífico y a media hora de Los Ángeles por autopista. Rodenas había encontrado allí su lugar después de más de dos décadas en California.

Hasta que un día el roble se partió y cayó sobre el comedor. Para él fue una señal.

No fue la única. Su relación de pareja, después de más de veinte años, acusaba ya el desgaste del tiempo. Y después llegaron los incendios de California. Su casa no ardió, pero sí la de sus propietarios, que necesitaron recuperarla. Aquel pequeño paraíso desapareció de golpe de su vida y una idea que Rodenas llevaba tiempo alimentando empezó a tomar forma: quizá había llegado el momento de volver a València. «Estados Unidos no es país para viejos», dice ahora, a los 60 años.

Volver, en su caso, no era solo regresar a casa sino también al lugar del que había salido más de veinte años antes preguntándose qué demonios estaba haciendo con su vida. En los estudios Tabalet de Alboraia -el lugar en el que durante décadas se grabó buena parte de la memoria sonora valenciana- Alfonso había aprendido el oficio de ingeniero de sonido antes de marcharse a Los Ángeles y terminar trabajando con varios nombres importantes de la industria estadounidense.

Tabalet fue para la música valenciana algo parecido a unos Abbey Road en mitad de los campos de chufa. Y Rodenas quería regresar para que volviese a sonar.

Cuando abre hoy la puerta de la sala A de lo que ahora son los estudios Tabalet East-West, los dos extremos de la vida de Alfonso quedan reunidos en pocos metros cuadrados. En la sala de control están algunos de los cinco Grammy conseguidos en Estados Unidos como ingeniero de sonido de Los Tigres del Norte. En el estudio descansa una guitarra que perteneció a Eduardo Bort y que, según la leyenda que acompaña al instrumento, habría sido un regalo de Jimmy Page. A Rodenas se la vendió Lluís Miquel Campos poco antes de que partiera hacia Los Ángeles. La guitarra ha vuelto también a Tabalet. Y Lluís Miquel, muerto en mayo de 2023, está de alguna forma en todas partes.

Dos alquerías y una idea

Porque la historia de Tabalet comenzó mucho antes de que Rodenas se sentara por primera vez ante una mesa de mezclas. A mediados de los setenta, un músico valenciano que quería grabar un disco en condiciones tenía prácticamente dos opciones: Madrid o, sobre todo, Barcelona. Lluís Miquel conocía bien ese trayecto que había hecho tantas veces con Els 4 Z y acabó cansándose.

«Me gustaría montar un estudio a València para evitar tener que venir aquí, con todo los gastos y las molestias que supone», le dijo en Barcelona a quien sería su socio, Nacho Carreras. Aquella fue la semilla. En 1977 nacieron los estudios Tabalet en dos alquerías de Alboraia rodeadas de huerta. Y lo hicieron a lo grande. Invirtieron en una mesa Midas británica, magnetófonos profesionales, microfonía de primer nivel y un multipistas de dos pulgadas y 16 pistas, el estándar de los grandes estudios de la época. «Fue un acto de visionarios», resume Rodenas.

Por allí empezó a desfilar prácticamente toda la escena musical valenciana de la época. «No puedo saber cuántos discos se habrán grabado aquí, pero es fácil que sean 2.000 o 3.000», calculaba Lluís Miquel en 2007. Allí Lluís el Sifoner, Al Tall, Carraixet o Paco Muñoz convivían con El Titi, Rosita Amores o Don Pío. Allí Remigi Palmero y Bustamante rompieron las costuras del pop valenciano y le abrieron las puertas del estudio a La Morgue, Sade, Armas Blancas, Los Inhumanos o La Resistencia. Y allí Andy Wallace produjo el Introglicerina de Seguridad Social poco antes de mezclar el Nevermind de Nirvana.

No hay que olvidar que, además, en Tabalet nacieron cuatro de las notas musicales más reconocibles de España. «Empezamos a hacer pruebas y no nos gustaba nada. Me fui al despacho yo solo y se me ocurrieron las primeras notas: “Mercado-na, Mercado-na…”. Faltaba algo. Pero después se me ocurrió “Mercado-o-na, Mercado-na”. Ya lo teníamos», recordaba Lluís Miquel.

Lluís Miquel Campos ante la mesa de control de Tabalet. / L-EMV

La escuela de Alfonso

Alfonso Rodenas llegó a ese mundo primero como músico, cuando grabó en Tabalet un single con su banda de entones, Vitamina Vil. Pero acabó pasando al otro lado del cristal y durante unos seis años trabajó como ingeniero de sonido en una casa por la que lo mismo entraba un cantautor con una guitarra que una banda de rock, una formación de jazz, una banda sinfónica de setenta músicos o una agrupación de la Orquestra de València. «El aprendizaje fue brutal», recuerda. «Tenías que saber afrontar una grabación de cualquier tipo».

Pero hubo otra escuela más íntima. Casi todos los días, Rodenas y Lluís Miquel salían juntos a comer. A veces se incorporaban otros compañeros; muchas veces eran solamente ellos dos. Campos le hablaba de música, política, cultura, negocios, amigos y enemigos. De todo lo que había aprendido construyendo una industria cultural valenciana prácticamente desde cero. «Fue mi mentor en muchos sentidos -dice Rodenas-. Era mi jefe, pero fue un amigo entrañable”.

Cuando decidió abandonar aquel puesto seguro para probar suerte en Estados Unidos y la empresa no quiso concederle una excedencia, Campos incluso le ayudó económicamente. Le compró algunas cosas y le prestó dinero. El día que Rodenas dejó Tabalet se fue a dar un paseo por la Patacona. «Pensaba: “Madre mía, ¿qué coño voy a hacer yo ahora?”. Dejaba aquí una cosa que estaba clara, que podía tirar adelante, por un futuro incierto». El 11 de diciembre de 2003 tomó un avión.

Rodenas en los 90 con los también técnicos de Tabalet Vicente Ramón y Jorge Bastidas. / Voro Contreras

Bienvenido a la jungla

Los Ángeles se encargó rápidamente de explicarle que su currículum valenciano importaba bastante menos de lo que imaginaba. «Yo venía de ser un ingeniero jefe de renombre aquí. Llegas allí y eres un nadie. Los mejores del mundo van allí».

Llegó sin contrato, sobrevivió durante años en situación irregular y descubrió además que aquel inglés que creía hablar apenas le permitía entender o hacerse entender. El amigo que le había animado a instalarse allí y que prometía introducirle en determinados círculos acabó echándolo de casa a los tres meses. El dinero que Rodenas había calculado que le permitiría sobrevivir medio año se evaporó en la mitad de tiempo. No por noches de Hollywood, insiste, sino pagando alojamiento, coche, gasolina y lo imprescindible para seguir buscando trabajo.

«Los Ángeles es como un huracán que te hace estar dando vueltas hasta que te tira. Es una ciudad durísima». Y competitiva hasta la caricatura. «Si eres el segundo, eres un loser. Tienes que ser el primero». Rodenas nunca terminó de asumir esa filosofía. Quería trabajar, aprender y vivir de la música, no derrotar al ingeniero sentado al lado. Pero tuvo que abrirse paso en aquella «piscina de tiburones».

Lo hizo poco a poco. Un contacto llevaba a otro. Su conexión con gente que había trabajado con Seguridad Social le abrió algunas puertas. Conoció al ingeniero Benny Faccone y acabó trabajando con el productor K. C. Porter. Después llegaron músicos y productores de la escena americana, del singer-songwriter, el country alternativo, el bluegrass y el rock.

Y un día sonó el teléfono. Era una llamada relacionada con Los Tigres del Norte. Rodenas había visto al grupo mexicano años antes en los Jardines de Viveros sin ser realmente consciente de sus dimensiones. Pronto descubrió que no estaba ante una banda pintoresca de narcocorridos, sino ante una institución de la cultura popular mexicana capaz de llenar estadios y recorrer sin descanso Estados Unidos y América Latina. El primer disco que hizo con ellos, Raíces, ganó un Grammy. Después llegaron cuatro más. «Pero yo no fui allí a ganar Grammys -insiste-. Si eso vino como consecuencia, pues bien».

Alfonso Ródenas con Los Tigres del Norte. / L-EMV

La otra vida de Tabalet

Mientras Rodenas construía su vida californiana, el estudio donde había aprendido el oficio siguió otra trayectoria. La música había sido la primera gran pata de Tabalet. La publicidad fue la segunda. Y la tercera fue el doblaje. Tabalet comenzó a doblar películas en 1984, cuando en València prácticamente no existía tampoco una industria especializada. «A veces películas infames», admitía Lluís Miquel, desde spaghetti westerns hasta porno.

Aquellos encargos sirvieron, sin embargo, para formar técnicos, locutores y actores. Después llegó Canal 9 y el doblaje se convirtió en la gallina de los huevos de oro. Pero aquello que había permitido crecer a Tabalet acabó contribuyendo a hundirlo. En los últimos años, el doblaje suponía ya aproximadamente la mitad de su actividad. Y Canal 9 dejó de pagar. «Tabalet está así por la tele», lamentaba Lluís Miquel en una entrevista a Levante-EMV en 2018, cuando se puso fin al concurso de acreedores. «La deuda de Canal 9 era insuperable».

Rodenas y Lluís Miquel habían mantenido contacto postal durante los años americanos, aunque se vieron muy poco. Cuando en septiembre de 2020 su antiguo jefe y amigo recibió un homenaje en la Beneficència, Rodenas estaba de paso por València y decidió aparecer por sorpresa. Llegó cuando el acto había comenzado. Era tiempo todavía de mascarillas y él llevaba una bandana. El responsable de seguridad no le permitió entrar. Rodenas intentó explicarle que venía de Los Ángeles, que Lluís Miquel había sido su mentor, que quería saludarlo. No hubo forma. «Me fui de manera amarga, sin poder saludarlo». No volvió a verlo. Cuando Lluís Miquel murió en mayo de 2023 comprendió que aquella puerta de la Beneficència había sido también la última oportunidad. «Me quedé pensando: “Joder, ya no lo voy a poder ver”».

Volver al punto de partida

Por entonces otra historia se estaba poniendo en marcha. Rodenas llevaba años preguntando de vez en cuando qué había sido de Tabalet. El complejo sobrevivía con otro nombre y dedicado principalmente al doblaje. Empezó a hablar con el actor de doblaje que se había hecho cargo de las instalaciones después del cierre de la empresa original. Al principio era curiosidad y nostalgia. Después comenzó a pensar que quizá podía volver.

Los incendios de California y el final de su vida en Malibu Canyon aceleraron la decisión. Metió su piano, su batería, sus instrumentos y buena parte de su equipo en un contenedor. El 1 de enero de 2026 regresó a València dispuesto a poner de nuevo en marcha la sala donde había comenzado.

La realidad fue bastante menos romántica. Cuando pudo hacerse finalmente cargo del complejo encontró buena parte de los antiguos estudios de doblaje vacíos y numerosos equipos desaparecidos. Mesas, magnetófonos y material que habían formado parte de la vieja infraestructura de Tabalet habían sido vendidos durante los años anteriores. «Cuando llegué se me cayó un poco el alma al suelo. Pensé: “Madre mía, ¿qué coño voy a hacer yo aquí ahora?”». Eligió una prioridad: rescatar la sala A. La misma en la que había trabajado durante seis años y en la que había visto desfilar a varias generaciones de músicos.

Las antiguas guitarras de Tabalet en el renovado estudio. / Francisco Calabuig

El viaje del héroe

Hoy esa sala está lista para volver a funcionar. Rodenas ha restaurado el acondicionamiento acústico, instalado preamplificadores y micrófonos de alta gama, recuperado el cableado y colocado sus instrumentos. No hay todavía una gran consola de mezclas como las que dominaron el estudio durante décadas, aunque tampoco la considera imprescindible: buena parte del trabajo actual se desarrolla ya dentro del ordenador.

Pero la gran sala sigue ahí. «No tiene nada que envidiar acústicamente a salas en las que he trabajado en Los Ángeles», sostiene. Rodenas mantendrá los trabajos que realiza para Estados Unidos a distancia y viajará cuando sea necesario para trabajar presencialmente con Los Tigres del Norte. Conserva incluso activo a los Blue Dolphins, el grupo que creó hace ya unos años con su entonces pareja. Su intención es ofrecer la sala a músicos valencianos, pero sobre todo buscar producciones extranjeras atraídas por la posibilidad de grabar en unas instalaciones profesionales a pocos minutos del Mediterráneo. Sueña incluso con recuperar la planta baja como una auténtica alquería y convertir Tabalet en un estudio residencial: habitaciones, libros, discos, cuadros, una cocina, músicos viviendo durante unos días en mitad de l’Horta.

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La huerta que ha encontrado, sin embargo, tampoco es la que dejó. El polígono industrial ha crecido, las fábricas rodean ahora las antiguas alquerías y el ruido de la maquinaria acompaña parte del día. Rodenas regresó imaginando el estudio que conservaba en la memoria y descubrió que también el paisaje había envejecido. Como él. Pero quizá de eso se trata. «Es como el viaje del héroe», dice, recordando a Joseph Campbell. «Sales, descubres y vuelves. Es un círculo completo». Detrás del cristal, vuelve a encenderse el control de la sala A. Alfonso Rodenas está otra vez en casa.