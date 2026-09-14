Avetid reivindica el valor cultural, social y económico de las artes escénicas

La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) ha celebrado este lunes el acto central de la campaña ‘Les arts escèniques valencianes… Comencem!’, una fiesta en el TEM que ha reunido a representantes del mundo de la cultura, asociaciones y a sus protagonistas: las empresas del sector escénico de toda la Comunitat Valenciana.

Sorpresa, ilusión, motivación y reencuentro, como persigue la propia campaña. La compañía UMAMI se ha encargado de emocionar con ‘La gula’, un aperitivo sonoro de la mano de los chefs Pablo Ministro y Javier Navarro y del live set de IMPULSIVA (formado por Carlos Gorbe y Daniel Jumillas), con proyecciones de imágenes y un ambiente inmersivo que ha apelado a los cinco sentidos sobre el ritual de comer, del encuentro y de nuestra deriva como consumidores, alejados de la comida hecha a fuego lento de antaño. Un pequeño ‘bocado’ como ejemplo de que la creación valenciana no tiene límites, como verán los espectadores y espectadoras de la Comunitat Valenciana en los próximos meses.

Avetid celebra el acto central de la campaña 'Les arts escèniques valencianes… Comencem!' / Miguel Ángel Montesinos

Optimismo y retos para el nuevo curso

La Temporada contará con una amplia propuesta de teatro en todos sus lenguajes, danza, circo, propuestas multidisciplinares y artes de calle, para llenar de ilusión y de reflexión las salas y espacios públicos que ya han comenzado a anunciar sus propuestas. “Es un momento ilusionante para todas y todos, y especialmente para el público. En cada sala y en cada plaza tendremos una obra para sorprendernos, así que os animamos a que os acerquéis a los teatros y a seguirles en sus redes sociales para descubrir todos los detalles de cada espectáculo”, ha señalado Mª Ángeles Fayos, presidenta de la entidad.

Fayos también se ha mostrado optimista por el nuevo curso y ha señalado que hay que creer, más que nunca, en el valor cultural, social y económico de las artes escénicas en la Comunitat Valenciana: “En la temporada 2025-2026, las empresas asociadas a Avetid han puesto en marcha 342 espectáculos en gira, 83 estrenos y casi 1.200 espectáculos en 22 salas. Esto no es solo una inyección a nuestra economía local de grandísimo valor, por la creación de empleo directo e indirecto que implica cada puesta en escena, sino una forma de construir una sociedad mucho más rica, diversa y conectada con nuestro entorno. En este sentido, ha hecho una llamada a más apoyo institucional, espacios de escucha y a cumplir con reivindicaciones que sigue arrastrando el sector, como un Circuit Cultural Valencià ambicioso y un catálogo que incluya obras diversas y valoradas de forma objetiva por su calidad artística; un mayor presupuesto anual; y más facilidad en las convocatorias de ayudas públicas para asociaciones y empresas.

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José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales de València, ha subrayado: “El inicio de la temporada teatral es un momento importante para la ciudad, ya que marca el comienzo de toda la actividad cultural. Es la llegada del otoño, que significa que empieza uno de los periodos más prolíficos de la cultura en Valencia, donde todas las salas, públicas y privadas, se dan la mano para salir al escenario. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de la cultura y especialmente de las salas de teatro. Comencem una temporada més”.