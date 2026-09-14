Un ciclo propio en el Palau de la Música para las bandas de València

"Queremos que las bandas de música tengan el lugar que merecen". Con esas palabras ha presentado este lunes la alcaldesa de València, María José Catalá, 'El Palau amb les Bandes', una nueva iniciativa que supone "una declaración de intenciones" ya que supone la incorporación por primera vez de un ciclo específico para las bandas de la ciudad en la programación del Palau de la Música. Un impulso, que coincide con el 40 aniversario de la institución, que Catalá confía en que se convierta en "algo estable que viene para quedarse" porque "las bandas son una de las grandes fortalezas de esta ciudad".

En concreto, dentro de una Temporada 2026/27 en la que el ciclo queda totalmente vertebrado al arrancar en septiembre y terminar en julio, serán ocho sociedades musicales del Cap i Casal las que participarán en esta primera edición del ciclo, actuando tanto en la Sala Iturbi como en la Sala Rodrigo. La primera de estas citas será el próximo 20 de septiembre y tendrá al Centre de Música i Dansa de Natzaret como protagonista, a los que seguirán la Banda de Música de Campanar (26 de septiembre), la Agrupació Musical Sant Isidre (4 de octubre), el Ateneu Musical del Port (22 de abril), la Agrupación Musical San José de Pignatelli (24 de abril), la Agrupació Musical Santa Cecília del Grao (25 de abril), la AC Falla Jerónima Galés (30 de abril) y el CIM Banda de Torrefiel, que cerrará estas actuaciones el 24 de julio de 2027.

"València es música, es cultural, un lugar maravilloso para vivir y una comunidad que hace del talento su eje vertebrador", ha insistido la alcaldesa, antes de remarcar que "detrás de cada banda hay mucho más que conciertos. Hay convivencia, participación, educación, comunidad y eso tiene un gran valor" para la ciudad. Del mismo modo, ha recordado que se pondrá en marcha una nueva infraestructura musical en Benicalap -el Auditorio- que será la segunda más importante tras el Palau.

"Superarse y crecer artísticamente"

En un acto celebrado en Hall de los Naranjos del Palau -que ha contado también con el concejal de Cultura del consistorio valenciano, José Luis Moreno- que ha sido presentado por dos jóvenes músicas -Naiara y Daniela- y que ha contado con la actuación del Aurea Brass Quintet, el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá, ha destacado que "crear un ciclo donde se da estabilidad y una presencia continua sobre todo a las bandas de la ciudad que hacen un trabajo fantástico por toda la cultura musical es algo de lo que estar muy contentos y muy orgullosos". "Venir aquí y sonar de la mejor manera posible hace que las bandas tengan ese aliciente para superarse y crecer artísticamente", ha reivindicado.

La actuación de Aurea Brass Quintet, esta mañana en el Palau. / Levante-EMV

Por su parte, el presidente de La Coordinadora de Societats Musicals de València (Cosomuval), Miguel Hernández, ha incidido en que se impulse este ciclo siguiendo una "petición realizada hace tiempo con el objetivo de que las agrupaciones de nuestra ciudad vuelvan a tener una presencia estable y organizada en este espacio emblemático". "Esta iniciativa permitirá que el Palau continúe siendo uno de los grandes escaparates para mostrar el trabajo que desarrollan las 26 sociedades musicales que integran la coordinadora", ha insistido sobre una entidad que aglutina a 2.200 músicos activos, más de 4.000 alumnos y más de 12.500 socios.

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Una rueda de 26 sociedades musicales

Por último, el director general de València Music City, Juan Pablo Valero ha destacado que será Cosomuval quién irá asignando en función de las fechas las actuaciones. "Comenzamos con ocho este año, el año que viene continuará la rueda y así hasta que hayan pasado las 26 sociedades musicales, que será cuando comenzaremos la rueda otra vez", ha destacado incidiendo también en el papel que tienen estas bandas. "En las ciudades modernas se considera que hay una participación alta de la vida cultural de la ciudad cuando la participación es del 3 % en cualquier actividad musical. Pues bien, en València tenemos una actividad musical que ronda el 5 %", ha concluido.