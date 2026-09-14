El legado de las nueve 'ilustres' del arte valenciano

"Recuperar, reconocer y actualizar la memoria de algunos de los principales creadores valencianos contemporáneos". Ese es el objetivo bajo el que, después de realizar dos exposiciones en 2025 y 2026, el Centre del Carme de Cultura Contemporànea (CCCC) ha impulsado un catálogo artístico diferente, un libro bajo el lema '70 ilustres x 70 ilustrados' en el que algunas de las figuras más relevantes de la pintura o la escultura desde finales del siglo XIX y el XX -con corrientes que van desde el realismo o la tradición figurativa a la abstracción, entre otras- reciben su 'homenaje' a través de los trazos de ilustradores contemporáneos. No como una sustitución ni una réplica del imaginario del artista, sino a través del impulso de una imagen nueva que reactiva su legado y genera "formas, preguntas y resonancias". Y entre todas esas representaciones, convertidas casi en cromos de un álbum del arte valenciano, es la huella de nueve mujeres la que sobresale y se hace "significativa".

Porque como este proyecto destaca "muchas de ellas desarrollaron su obra en contextos donde el reconocimiento público era limitado y donde su identidad artística quedó subordinada a vínculos familiares o a prejuicios disciplinares". Nombres como los de María y Helena Sorolla, figuras cuya trascendencia va mucho más allá del hecho de ser hijas del 'maestro de la luz'. La primera, educada de forma integral y humanista en la Institución Libre de Enseñanza, se centró en una pintura más realista de la que no generó durante su vida una producción artística extensa -al no dar el salto a la profesionalización-, pero sí dejó escenas urbanas pintadas en la Nueva York que visitó junto a su padre en 1909. Helena, por su parte, se decantó por la escultura tras estudiar en la misma institución que su hermana mayor.

En su caso, tras formarse con figuras como José Capuz y Mariano Benlliure, participó en diversas exposiciones dentro y fuera de España gracias a una actividad artística -centrada en "el retrato y el estudio del cuerpo femenino en mármol, bronce y madera"- que se desarrolló principalmente entre 1916 y 1926. En ese último año fue, además, en el que realizó junto a su hermana una muestra en una asociación feminista e intelectual como el Lyceum Club Femenino de Madrid.

Las ilustraciones de Paula Costas (Amparo Segarra), Silvia López (Ana Peters), Napol (Jacinta Gil) y Cristina Durán (Ángeles Marco). / Levante-EMV

De Manuela Ballester a Ana Peters

En esas primeras décadas del pasado siglo es cuando también destacan las obras de Manuela Ballester, Amparo Segarra y Elisa Piqueras Lozano. Las dos primeras, sin ir más lejos, fueron parte de un momento de 'Renovación' artística que acabó rompiendo con el academicismo decimonónico para avanzar hacia la modernidad. Sin embargo, su trascendencia vital fue muy distinta. Mientras Ballester tuvo su compromiso político siendo parte del Partido Comunista Español y fundando una revista de mujeres antifascistas en València -'Pasionaria'- durante la Guerra Civil, Segarra vivió en el exilio en países de América Latina, Francia o en una Nueva York en la que realizó composiciones en las que abordó temas profundamente reivindicativos como la cosificación de la mujeres o la identidad sexual. La pintora y escultora Elisa Piqueras Lozano, por su parte, colaboró como ilustradora en publicaciones como 'Pasionaria' y tras ser docente y mantener su actividad artística en Barcelona durante la Guerra Civil, acabó explorando su arte y su compromiso cultural exiliada en países como Colombia y México.

Esa vena reivindicativa fue la que llevó a una artista -participante en la I Bienal de Arte del Reino de València- como Jacinta Gil Roncalés a participar en la fundación de colectivos de vanguardia como Grupo Z o Grupo Parpalló o a involucrarse en un Partido Comunista por el que fue encarcelada durante el franquismo. Otro grupo -en su caso Equipo Crónica- fue del que formó parte años después Ana Peters Ivert, cuya obra -crítica y abstracta- dejó huella "por la interacción entre color, luz y textura" transmitiendo "emociones y experiencias visuales".

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Las ilustraciones de Vicente Perpiñá (Manuela Ballester), Carla Fuentes (Helena Sorolla), María Herreros (Emilia Torrente), César Sebastián (Elisa Piqueras) y Pedro Oyarbide (María Sorolla). / Levante-EMV

Lucha contra las concepciones

El proyecto del Centre del Carme, además, reconoce también las figuras de las escultoras Emilia Torrente Sancho y Ángeles Marco. La primera, discípula de Mariano Benlliure, fue referencia en un momento en el que se mantenía la idea tradicional de que la escultura era una disciplina de hombres y que las mujeres debían ceñirse a temáticas más "sensibles" como el amor o la maternidad. Marco, por su parte, impulsó una obra ligada a la alteración perceptiva del espacio influida por el minimalismo o el arte conceptual, un trabajo que la convierte en una de las artistas más importantes de la escultura contemporánea valenciana.