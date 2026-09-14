La lotería del Visor Fest

Imagino que también ocurrirá en barrios donde aparcar el coche es algo imposible, pero en San Marcelino, cuando alguno de nosotros consigue estacionar fetén, dejando el buga en una plaza y esquivando con ello la inquietud de la doble fila, el esfuerzo de la caminata desde el cementerio o el empastre de los descampados, le decimos que no compre lotería porque ya le ha tocado. Pues a mucho nos pasa lo mismo con el Visor Fest. Cuando sale el cartel nos quedamos sin palabras, en éxtasis, alucinados y felices como cuando los niños de San Ildefonso leen el número de tu décimo en esa bolita que cae del enorme bombo. Y nos llamamos, y nos enviamos larguísimos mensajes de voz, y nos petamos el móvil con memes y emoticonos. Y este año, a algunos nos ha tocado la de Navidad y la del Niño.

Vean el caso de mi amiga Lorena, la fan número uno mundial de Gene, que rezaba todas las noches antes de acostarse para que se obrara el milagro, que lo pedía año tras año en mil foros de festivales, que compró la entrada para ir a verlos a Londres en cuanto anunciaron su gira después de 21 años de parón. Que seguía llevando sus camisetas aun cuando estaban separados y su futuro era incierto. Que profesa una adoración por Martin Rossiter tan ciega y feroz como la que tiene por un plato de croquetas caseras recién hechas y los singles de 'northern soul' con los que pincha en fiestas de medio mundo. Lorena, no compres lotería.

Yo tampoco voy a comprar. Era un hombre sin ilusión ninguna, un despojo dejándose arrastrar sin rumbo por esta acequia inmunda que es la vida después de los treinta. Un fulano que, todas las mañanas, cuando se enfrentaba al espejo después de guardarse la chorra en el pijama tras la primera micción de la jornada se decía: qué ruina de nota eres, que te vas a morir sin haber visto a Ride, so desgraciado. Y ya ven, gracias al dichoso festival hace meses que soy persona otra vez. Que no veo llegar el día en el que me sobrecoja con la mística tremebundamente ruidosa de 'Leave Them All Behind', una canción majestuosa que me identifica más que el número del DNI, que dice más de mi personalidad que mi signo zodiacal. La que sonará mientras mi féretro desaparece para ser pasto de las llamas.

Y como Lorena y yo, miles de personas. Adultos intentando salir de la post adolescencia con un coste emocional mínimo valiéndose de, entre otras herramientas, una sana nostalgia por las bandas que nos ayudaron a transitar los peores años de nuestras vidas. Aquellos que, paradójicamente, también fueron los mejores. Aquella década de los 90 en la que descubrimos al resto del cartel de este festival que se celebra el 25 y el 26 de septiembre en La Marina Norte: Ocean Colour Scene, Hoodoo Gurus, Manic Street Preachers, The Damned, New Model Army o The Wannadies.

Esta edición, la segunda que se celebra en València después de su paso por Benidorm y Murcia, ha venido con una serie de actividades que han ampliado la profundidad de la propuesta, como la presentación del libro 'Antonio Vega: entre el espacio y el tiempo', de Jordi Tormo, charlas musicales y una cata acústica de cervezas. Además de todo ello, este próximo sábado 19 el festival vuelve a celebrar, al igual que el año pasado, una fiesta de presentación que encaja de manera inmejorable con el espíritu de su creación y su razón de ser.

El Visor Fest convertirá el Loco Club en un vehículo en el que viajar musicalmente a través de diferentes épocas. La noche reunirá a cinco bandas valencianas (Apolo, Ghost Transmission, Iris a Secas, Los Belushi y Palmera) para que interpreten versiones de canciones de los años 80 y 90. Una noche para reconocer canciones, descubrir nuevas y comprobar cómo grandes clásicos de la edad dorada del rock independiente y alternativo pueden cambiar de piel cuando pasan por manos de músicos de distintas generaciones. Después de los conciertos, Juan Vitoria, capitoste de Discos Amsterdam y clásico incombustible de la escena musical valenciana se pondrá tras los platos para continuar el viaje hasta que el cuerpo aguante.

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Yo acudiré y a ver si en un despiste de la organización puedo meter en el bombo bolitas con los nombres de Shed Seven, Boo Radleys o Dinosaur Jr para ver si suena la flauta el año que viene. Oigan, más difícil es aparcar en mi barrio y, por ahora, no me he subido el coche a casa.