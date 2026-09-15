35 compañías y 226 funciones en la nueva temporada del Escalante

El Escalante levanta el telón para vivir una temporada en la que las historias se escuchan, se tocan, se mueven y se comparten, con propuestas de lenguajes y formatos muy diversos que invitan a despertar la imaginación desde la magia y la complicidad del patio de butacas.

A través de un espectáculo protagonizado por jóvenes actores, música en directo y talleres para los más pequeños, el Escalante ha hecho un recorrido por toda la programación de la temporada 26-27, que reúne a 35 compañías, 20 de ellas valencianas, y contará con 226 funciones, con 27.000 entradas a la venta, 15.000 de las cuales son butacas escolares.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, acompañada por la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, ha presentado el cartel 26-27 centrado en el público infantil y juvenil. En este sentido, ha apuntado que el 80% de las reservas escolares ya se han realizado, "una muestra más de la confianza que la comunidad educativa deposita en el Escalante para que los más pequeños descubran la magia del teatro y miren el mundo con otros ojos", apunta.

La diputada ha señalado que la producción escénica valenciana "seguirá teniendo un peso destacado en esta 41ª temporada, y es que el Escalante continúa apostando una temporada más por el talento local, y será el escenario que proyecte el trabajo de 20 reconocidas compañías valencianas, que realizarán un total de 150 funciones". Las distintas producciones se llevarán a cabo en espacios como el Teatro Principal, el Centro Cultural Nave 3 Ribes, La Mutant, el Centro Cultural La Nau, el Teatro El Musical y el IVAF.

Creación propia

Esta temporada se presentan tres nuevas producciones, muy diferentes entre sí, pero unidas por una clara apuesta por las artes vivas. "Levantamos el telón a tres nuevas producciones con sello Escalante para la nueva temporada; continuamos trabajando para ofrecer propuestas de la máxima calidad, capaces de emocionar, sorprender y despertar la curiosidad del público, al tiempo que seguimos apostando por el impulso y la consolidación del sector, renovando nuestro compromiso de acercar las artes escénicas a los públicos más jóvenes".

La primera de las producciones propias programadas para esta temporada es 'Meneja el cul!', de La Família Política, una defensa del movimiento libre como elemento fundamental del aprendizaje y el disfrute. La segunda, 'La quarta dimensió', de rosanayaris, propone una experiencia vanguardista para descubrir, explorar y habitar una cuarta dimensión en la que los objetos no son lo que parecen. La tercera es 'Ocells', de Versonautas, una creación escénica, lumínica y sonora dirigida a la primera infancia.

A ellas se suma 'Oniro', una coproducción junto al Centro Dramático Nacional y Rubik al Kuadrado que aborda el mundo de los sueños a través de la historia de una niña que se enfrenta a sus miedos e inquietudes.

El público valenciano podrá, además, reencontrarse con algunas de las producciones propias estrenadas la pasada temporada, como 'El pati', de Pérez&Disla, una reflexión sobre todo lo que sucede en un patio, entendido como un pequeño mundo en el que ocurren muchas cosas a la vez; 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', de Infinito Teatro, un musical protagonizado por cinco adolescentes que se enfrentan a la presión de los estudios, las expectativas familiares y sus propios conflictos, convertido desde su estreno en una de las producciones más reconocidas y premiadas; y 'Xafar la gespa', de La Negra, una propuesta de danza que invita a reflexionar sobre la naturaleza y la necesidad de escucharla.

Programación

La directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, señala que la 41ª temporada "se presenta como una oportunidad para disfrutar juntos de historias que emocionan, descubrir nuevas miradas y dejarnos sorprender por la magia de las artes escénicas".

Así, para la primera infancia, el Escalante presenta propuestas como 'Amamà', de Ajayu Dúo; 'Nallar', de Inspira Teatre; 'Lumiero', de La Menuda; 'Rrrrrr. Història d’una eruga', de Príncep Totilau; o 'Monstre Rosa', de Zum Zum Teatre.

En la franja de 4 a 12 años se incluyen 'Memorias de trapo', de LaMona Danza; 'Una cosa lleugera', de Taller Placer; 'Punta', de El ball de San Vito; 'Jagillé, el porquet verd-blau', de La Carreta Teatre; 'Abans de caure', de Barreto y la Victoria; 'Nuestro refugio galáctico', de Azkona Toloza; 'Alboroto', de Truca Circus; 'Nozing', de Ual·la; o 'Gota', de Txema Muñoz.

La programación destinada a la adolescencia incluye 'De la sal de la ferida he fet un tatuatge', de Teatre Sense Concessions; 'El universo de las primeras veces', de Nokaut Teatro; 'No-Diva', de LaEstal; 'Yo nací en un surco de judías', de Almealera; y 'Cosas que caen del cielo', de Dora Cantero.

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El Escalante dará el pistoletazo de salida con el estreno absoluto de 'El llibre de la selva', de la directora y coreógrafa Rosángeles Valls, una producción de Yapadú que combina danza contemporánea, teatro y circo, y que podrá disfrutarse en el Teatro Principal los días 19, 20, 26 y 27 de septiembre.