La Companyia Teatre Micalet presenta su nueva casa buscando la "conexión íntima" con el espectador

Meses después de su controvertida salida de la Societat Coral el Micalet, la Companyia Teatre Micalet (CTM) ha presentado este mediodía su nueva casa, 'L'Espai CTM'. Un espacio con el que buscan una "conexión íntima" entre el público y los actores que, como han destacado ante los medios los cofundadores de la compañía Joan Peris y Pilar Almeria, "siempre ha estado en nuestros planes" y permitirá que "sigamos haciendo teatro, que es lo que nos gusta y lo que hace que abrir esta sala sea un gozo".

Enclavado en pleno centro histórico de la ciudad -en concreto, en la calle Torn de l'Hospital-, este lugar ha pasado -a través de una reforma comenzada en junio la que se ha bajado el techo, se ha insonorizado o se ha instalado el aire acondicionado, entre otras mejoras- de ser una sala adquirida hace décadas para el ensayo de la CTM a un recinto con una capacidad de aproximadamente 70 espectadores planteado "como un espacio de encuentro donde la gente pueda venir", con una línea "coherente" y que se "presta a muchas cosas".

Programación desde el 23 de septiembre

Y es que 'L'Espai CTM', que irá modificándose en su composición interna dependiendo de la actividad que se celebre, tiene ya prevista una programación -en valenciano, como es su seña de identidad- que arrancará oficialmente el 23 de septiembre -aunque dos días antes habrá una jornada de puertas abiertas- con una producción propia como 'Bomba va, bomba ve, Joan Fuster', una obra 'recuperada' para la ocasión que en palabras de Almeria es "una declaración de intenciones" y "un canto contra la intolerancia en un momento en el que está muy bien reflexionar sobre ella".

No será, sin embargo, la única producción propia que la compañía -que ha tenido que pedir una licencia multiusos de concurrencia pública para poder ponerse en marcha en este espacio que cuenta con almacén y zona de vestuario- presentará. No en vano, en noviembre, también está previsto el estreno de 'L'Imperatiu categòric' que con la propia Almeria y Miguel Seguí como actores se centra en "temas muy candentes, porque habla de la vivienda, de la identificación y sobre todo de la tética de enfrentarse al mundo ahora mismo, pero todo eso con un humor sarcástico fantástico". Junto a ello, también está previsto que actúen en este enclave Pot de Plom, La Zarra, Triangle Teatre u Hongaresa de Teatre, entre otros, unas actuaciones que se complementarán para hacerla viable a futuro con residencias artísticas, cursos de formación y una "conexión con las asociaciones de vecinos del barrio de Velluters y de la Petxina".

Presentación de L'Espai CTM con Pilar Almeria y Joan Peris. / F. Calabuig

"No hemos perdido" la sala de la Societat Coral

Más allá de la presentación del espacio, Peris y Almeria han asegurado que no han tenido ninguna conversación con la Societat Coral desde su ruptura. Sobre retomar el diálogo, "todo depende de ellos", ha afirmado Peris, quién también ha apuntado que la sala teatral de la misma -a la que estuvieron unidos durante tres décadas y cuya salida "ha sido una auténtica pena"- "no lo hemos perdido". "Estamos esperando que sea nuestro otra vez porque no se hace nada. Espero que en un momento o en un otro volveremos a entrar". "Era un espacio de cultura que lleva cerrado diez meses. Eso tendría que dolerle a toda la sociedad", ha añadido. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha incidido Almeria.

Hay que recordar que fueron los responsables de la CTM los que denunciaron el pasado enero que habían sido "desahuciados" del espacio que venían ocupando desde finales del siglo pasado, algo que, a su juicio, ponía en riesgo uno de los proyectos culturales más estables y reconocidos del territorio valenciano. No obstante, la directiva de la Societat Coral negó ese argumento y que se hubiera producido un desahucio, afirmando también que el acuerdo económico que existía con la compañía no cubría los gastos que generaba el teatro y que los ingresos obtenidos con la explotación del recinto debían beneficiar a la propia Societat y a sus socios.

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Asimismo, pedía recuperar la gestión -algo que fue ratificado el 6 de febrero por la Junta General de la Societat Coral con 71 votos a favor, 34 en contra y diez abstenciones- para "dar cabida a la gran eclosión cultural en valenciano, joven y actual en toda su diversidad, como son: cantantes y grupos, artistas de la comedia, del monólogo, de la magia y también de creadores de contenidos audiovisuales y un largo etcétera". No obstante, más de medio año después de ese momento, su programación escénica sigue desierta y la única actividad que aparece anunciada en la agenda de la Societat Coral es la Tertúlia Bauset que cada lunes se celebra en su cafetería.