El 'Homenaje al libro' de Ripollés recuperará siete meses después el brazo que perdió por el viento

El 'Homenaje al libro' de Juan Ripollés volverá a contar con los cinco brazos originales en las próximas semanas. La escultura, instalada en la rotonda entre el Paseo de la Alameda y Eduardo Boscà, se vio dañada por una fuerte ráfaga de viento, derribando el brazo central de la obra. Ahora, el Ayuntamiento de València ultima la contratación para final de septiembre de los trabajos para volver a colocar el brazo de bronce, de un peso considerable.

La obra, de 14 metros de altura y 14 toneladas, ha permanecido durante siete meses con uno de sus brazos amputado. El temporal de viento del 12 de febrero dañó la escultura y al día siguiente el consistorio mantuvo una reunión con Ripollés, que ofreció su colaboración y criterio para llevar a cabo los trabajos de reparación, para que pudieran seguir el criterio del autor y mantenerse fiel al diseño original.

El expediente se abrió el 29 de mayo y según explican fuentes municipales, los trámites administrativos y diversas problemáticas en el departamento han retrasado la ejecución de esta reparación, que comenzará en octubre.

La estatua de Ripollés con el brazo partido. / Miguel Ángel Montesinos

Sin embargo, los trabajos no los ejecutará el artista ni su equipo sino que será una empresa externa la que ejecute la obra. Con total probabilidad el contrato menor se adjudicará a una empresa especializada en trabajos de cerrajería y soldadura que pueda soldar el brazo caído al cuerpo central -un gran sol- para lo que se necesitará modificar el tráfico de la rotonda.

Para ello, la Concejalía de Acción Cultural y Patrimonio ya ha informado también a la delegación de tráfico para instalar un paso de cebra provisional y llevar a cabo las medidas reguladoras del tráfico correspondientes, para que así la grúa que sostenga el brazo en altura pueda acceder a la rotonda.

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La escultura 'Homenaje al libro' de Ripollés es una de las obras más icónicas de su carrera. Se instaló en esta rotonda en 2006, convirtiéndose en la primera obra del artista en la ciudad de València. Está dedicada a los libros y la lectura y antes de la vía pública estuvo expuesta en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde se ubica la Biblioteca de la Comunitat Valenciana