El mapa del café cultural: Rialto cerrado, ‘vending’ en el Bellas Artes y un MuVIM que renuncia a su terraza

València suma turistas, los museos celebran récords de visitantes y las administraciones reivindican la cultura como uno de los atractivos de la ciudad. Pero en algunos de sus principales centros públicos falta un servicio bastante más elemental: poder sentarse a tomar un café o a comer tras disfrutar de una exposición. La histórica cafetería del Rialto y la del MuVIM son los últimos espacios en bajar la persiana. El restaurante del Museo de Bellas Artes lleva cerrado desde 2020 y el Centre del Carme todavía no ha estrenado la cafetería anunciada para su sala capitular. Entre los grandes centros analizados, el IVAM es hoy la excepción.

La paradoja coincide con uno de los mejores momentos del turismo urbano. València recibió 2,4 millones de viajeros en 2025 y rozó los seis millones de pernoctaciones, el segundo mejor registro de su historia. El tirón se percibe también dentro de los museos. El Centre del Carme alcanzó 371.845 visitas, un 31,5 % más que el año anterior; el Museo de Bellas Artes recibió 250.949 personas, un 5 % más, con un 59 % de público extranjero; y el IVAM superó las 200.000 visitas. Un flujo creciente al que varios centros no están pudiendo ofrecer un servicio de restauración integrado en la visita.

Discrepancias en el Rialto

El caso más visible es el Rialto. En plena plaza del Ayuntamiento, el edificio que alberga el teatro público y la Filmoteca Valenciana mantiene cerrada desde mayo su conocida cafetería de aire art déco, durante décadas lugar de encuentro de espectadores, trabajadores del sector cultural, cineastas y actores. El Institut Valencià de Cultura (IVC) resolvió el contrato con la empresa que gestionaba el servicio después de una etapa de discrepancias sobre horarios -en los últimos meses la histórica cafetería abría solo hasta mediodía- y otras condiciones de funcionamiento. La previsión inicial era sacar una nueva adjudicación, pero el cierre ha atravesado ya el verano. Este periódico ha solicitado a la Conselleria de Cultura información sobre el estado del expediente y la fecha prevista de reapertura, sin obtener respuesta.

No es únicamente una cuestión hostelera. En un edificio dedicado a las artes escénicas y al cine, la cafetería funcionaba como una prolongación informal de la actividad cultural: el espacio del antes y el después de una película, de una función o de una rueda de prensa. Su cierre deja además sin ese servicio a un inmueble situado en uno de los puntos con mayor tránsito turístico de València. El Rialto inicia ahora una nueva temporada de artes escénicas, pero el café que durante años formó parte de su vida cotidiana continúa apagado.

Espacio del Centre del Carme que se ha reservado para la cafetería. / Francisco Calabuig

Sin licencia en el MuVIM

La situación del MuVIM lleva más tiempo enquistada. Muviment, que gestionaba la cafetería desde 2019 y había convertido el espacio en un pequeño foco de programación con conciertos, charlas, cine y actividades vinculadas al museo, cesó su actividad a comienzos de 2024. Otra contrata tomó el relevo, pero cerró el establecimiento a principios de año. Según la Diputación de Valencia, responsable del museo, el expediente para recuperar el servicio quedó paralizado con la anterior dirección. "El edificio no dispone de licencia, lo que impedía tramitar la correspondiente licencia de actividad de la cafetería", subrayan. A ello se añadieron problemas de vandalismo e indigencia en el parque exterior, donde se encontraban las mesas.

El nuevo director del MuVIM, David Gimilio, quiere replantear ahora el proyecto. La Diputación asegura que ya se trabaja en una nueva licitación, aunque todavía no existe una fórmula cerrada. La idea, explican fuentes de la corporación, es recuperar la cafetería únicamente en el interior, sin terraza, y dotarla de una personalidad vinculada al museo, siguiendo modelos como el del Museo del Romanticismo de Madrid. La reapertura queda ligada a la reorganización más amplia del MuVIM. Gimilio calcula que la transformación del centro necesitará al menos dos años entre el desmontaje de la exposición permanente, las licitaciones, las obras y la adaptación de las salas.

"Vending" en el Bellas Artes

Más llamativo es el caso del Museo de Bellas Artes. Su restaurante cerró en marzo de 2020 y no ha vuelto a abrir. Cultura anunció entonces actuaciones de saneamiento y mejora de desagües antes de volver a licitar el servicio, pero el restaurante nunca se recuperó. En 2023 el museo habilitó una solución de mínimos: una zona con mesas y sillas y máquinas expendedoras para que los visitantes puedan tomar una bebida o un aperitivo. Seis años después del cierre, esa sigue siendo la alternativa en una pinacoteca que en 2025 volvió a batir su récord de público y en la que seis de cada diez visitantes proceden del extranjero.

El Centre del Carme ofrece otra variante del mismo problema. La Generalitat reactivó en 2024 unas obras adjudicadas años antes para crear una librería y una cafetería en la sala capitular del antiguo convento. A comienzos de 2025, el Consorci de Museus aseguraba que los trabajos entraban en su recta final y que, una vez terminados, se tramitaría la concesión del servicio. La cafetería, sin embargo, todavía no ha abierto y el Consorci de Museus estudia ahora si conviene hacerlo. El espacio se utiliza actualmente para actividades culturales y también como zona de descanso dentro del programa de refugio climático del centro. Todo ello en un recinto que cerró 2025 con 371.845 visitantes, la mayor cifra de su historia.

Según explican ahora fuentes del Consorci, se trata de una licitación complicada ya que no se realizó antes del proyecto un estudio de mercado para conocer al alcance de su rentabilidad económica del servicio, sobre todo porque al tratarse de un edificio BIC no se puede abrir un restaurante con cocina en el antiguo convento. "Esta circunstancia complica todavía más la viabilidad de una cafetería que no tiene entrada exterior, alternativa a la del centro de arte, que debe ajustarse a sus horarios y a los requisitos de un BIC", explican las mismas fuentes. En los últimos meses el Consorci de Museus ha contactado con distintos profesionales del sector para estudiar el modelo de cafetería que podría tener solvencia en sus instalaciones y tomar en su caso una decisión sobre esta licitación.

Así es el nuevo restaurante del IVAM /

La excepción del IVAM

Frente a este mapa de persianas bajadas o proyectos pendientes, el IVAM conserva su restaurante. Mascaraque IVAM funciona desde 2018 y mantiene servicio de cafetería y restauración. El museo reformó el espacio en 2021 para abrirlo más al vestíbulo y mejorar su relación con la terraza y la tienda. Ahora prepara los pliegos de una nueva concesión. Como ente autónomo, el IVAM puede tramitar directamente su contratación, mientras otros servicios dependen de estructuras administrativas más amplias.

Ya en el año 2002 se instaló en el edificio del IVAM el restaurante La Sucursal, que fue el primero de Europa ubicado en un museo que obtuvo estrella Michelin. Obtuvo dos premios nacionales y dos soles Repsol. El Grupo La Sucursal gestionando el espacio durante 14 años hasta su salida en el año 2016 cuando la gestión salió a concurso público y el restaurante se trasladó al edificio Veles e Vents en la Marina.

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En abril de 2016 el servicio se adjudica al grupo Eurest Colectividades, S.L., que operó en el IVAM a través de su marca comercial Vilaplana Catering hasta finales de 2017.