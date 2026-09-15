Las mujeres y la literatura cogen protagonismo propio en el Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha presentado este martes dos nuevos itinerarios sobre mujeres y literatura a través de obras de la colección permanente de pintura del centro y que han sido diseñados, según explican desde el museo, para transformar "una visita tradicional en una experiencia de aprendizaje activa, crítica y significativa". Como ha explicado el director de la pinacoteca, Pablo González Tornel, “el Museo del siglo XXI está obligado a ofrecer lecturas alternativas de las colecciones clásicas". En este sentido, ha destacado que la visión en femenino continúa la trayectoria de otras iniciativas de la institución en los últimos años, mientras que el arte y la literatura también se muestran hoy como manifestaciones de un mismo génico creador.

Ambos itinerarios han quedado plasmados en la edición de sendas publicaciones que estarán disponibles para todo el público a través del portal web del Museo como recursos digitales en versión trilingüe (valenciano, castellano e inglés). Igualmente, estas visitas temáticas podrán ser realizadas en el propio Museo de manera autónoma o guiada.

Mujeres de Museo

El primero de estos itinerarios, ‘Mujeres de Museo. La huella femenina en la colección del Museo de Bellas Artes de València’, ha sido elaborado por la investigadora Clara Solbes Borja y pone el foco precisamente en todas esas huellas de mujeres que han ido impregnando la colección del museo desde sus orígenes hasta hoy. Este itinerario incluye una selección de 24 obras de la colección de pintura del MuBAV, correspondientes a diferentes períodos históricos y artísticos. El recorrido se inicia en los grandes retablos del gótico internacional, atraviesa figuras canónicas de la historia del arte y confluye en artistas clave de la modernidad española y valenciana, junto a otras todavía hoy poco conocidas.

En este recorrido se potencia la figura de las mecenas, como Violant de Santa Pau o Mencía de Mendoza, las protagonistas de las obras, como santa Teresa de Jesús o Madeleine de L’Aubespine, y las mujeres artistas, como María Blanchard o Rosario de Velasco.

La presentación de los nuevos itinerarios en el Museo Bellas Artes de València. / Miguel Lorenzo

Todo ello tiene cabida en una mirada de género. Así, las piezas seleccionadas permiten revisitar la colección del Museo a través de las mujeres que aparecen en las obras, y también de las que hay detrás de ellas, ya sea como mecenas o como artífices, poniendo de relieve en todos los casos las distintas formas de intervención y participación que ejercieron en sus contextos en general y en la producción artística y cultural en particular.

Arte y cultura escrita

El segundo de los itinerarios lleva por título ‘Arte y cultura escrita en la colección del Museo de Bellas Artes de València’, y ha sido elaborado por los investigadores Jorge González Matarranz y Carlos Martínez Costa. La propuesta incluye 24 pinturas de la colección del MuBAV, también correspondientes a diferentes períodos históricos y artísticos, y expone la profunda relación interdisciplinar entre la pintura y la escritura, demostrando que no se limitan a coexistir, sino que se complementan para construir la cultura, la memoria y los valores de una sociedad.

En esta ruta la obra de Joan de Joanes se empareja con los escritos de Joan Baptista Anyés, la de Juan Ribalta con la de Gaspar Aguilar, la de Zurbarán con las ‘Rimas sacras’ de Lope de Vega, o la de Sorolla con las novelas de Blasco Ibáñez, construyendo un universo creativo en el que plumas y pinceles se dan la mano.

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Además, este itinerario incide en el hecho de que entre pintura y escritura se establece una relación de correspondencia, no de dependencia. La pintura no es una mera ilustración de la palabra. Su vínculo es mucho más profundo: nacen de un mismo sistema de creencias e intereses intelectuales, comparten circunstancias históricas comunes y coinciden en asuntos, códigos simbólicos y mecanismos de persuasión sin que una dependa directamente de la otra.