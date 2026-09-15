El Museu de la Mar se hace realidad 60 años después para recuperar la memoria de los pescadores de València

Nadie podría imaginar hace un siglo que aquello que hacían en el día a día terminaría descrito en un museo. El arte de la pesca y, concretamente en esta zona, la 'pesca dels bous', no era solo un oficio, sino que representaba una forma de vivir con costumbres, sabidurías, conocimientos y haceres que les diferenciaban de los que vivían a tan solo un par de kilómetros hacia el interior. Mientras en la ciudad la vida era una, a orillas de la playa del Cabanyal-Canyamelar, había una bien distinta que a partir de hoy queda recogida en un espacio que forma parte de toda esa cultura: La Casa dels Bous, completamente restaurada, es la sede del Museu de la Mar.

Se cumple así con una reivindicación histórica, de más de 60 años, de los pescadores y residentes en este antiguo pueblo valenciano, hoy convertido en distrito, que han visto cumplida su petición de homenajear a sus antepasados y a su cultura local. Además, es el primer museo que València inaugura en 20 años y hay cierto simbolismo en este hecho, porque no se trata de un museo que albergue el arte más ortodoxo, sino que eleva a categoría expositiva una forma de vivir que cayó en el olvido por la mecanización de los barcos y la industrialización del sector pesquero.

Sin embargo, ese pasado está muy presente en la memoria de los Poblats Marítims. La Casa dels Bous que ha sobrevivido es una de las muchas que había entonces, cuando se hacía necesario construir edificaciones que sirvieran de establos para estas bestias que desarrollaban un papel fundamental en el arte de pescar: arrastraban redes y barcas a la orilla gracias a sus anchos cascos que evitaban hundirse en la arena y una complexión fuerte -llegaban a los 700 kilos de peso- que podrían arrastrar hasta 4 toneladas. Hazañas imposibles para un humano y que resultaban fundamentales para un oficio que daba de comer a miles de familias en la fachada marítima de València.

La instalación ha sido restaurada respetando todos los elementos originales por Cultural Media Design, cuenta con el diseño museográfico de Matra, el diseño de logo de Ricardo Cañizares y Suso Pérez y con Rubén Pacheco al frente del proyecto museológico. El gran patio de entrada era la zona donde los bueyes pastaban libres mientras que la nave central corresponden a los antiguos establos y supone ahora la sala principal donde se han instalado todos los objetos a exponer. En la primera planta, un espacio diáfano será destinado a las exposiciones temporales. En el lateral exterior se han preservado también las antiguas balsas y casetas de los 'tenyidors', encargados de teñir las redes que las mujeres cosían para la pesca.

Sorolla y Blasco Ibáñez, cronistas oficiales

En la entrada, Ceballos y Sanabria han sido los responsables de recrear a Joaquín Sorolla y Blasco Ibáñez a tamaño real, por delante de dos grandes bueyes que tiran de un falucho, una barca tradicional de la pesca en le Mediterráneo. Las figuras de los dos artistas funcionan como una metáfora de lo que se va a ver, porque gracias a sus trabajos se ha podido apoyar la historia de esta cultura que no cuenta con una material gráfico extenso. Para ello se han usado los cuadros del pintor valenciano, que coincidió en tiempo y espacio con el escritor internacional y que ambos fueron cronistas de esta época y forma de vivir junto al mar.

Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez en el Museu del Mar. / JM LOPEZ / LEV

Así, diferentes obras de Sorolla se enlazan con los textos de 'Flor de Mayo', de Blasco Ibáñez, la novela que describe a la perfección la idiosincrasia de este distrito. De forma intercalada se aborda el origen de la Casa dels Bous, la creación de las primeras sociedades de pescadores tras la abolición del sistema gremial, las embarcaciones, los vientos y las artes de pesca tradicionales, además de las infraestructuras pesqueras y los oficios ligados a la cultura del mar -desde los astilleros locales hasta la venta ambulante de pescado en el centro de la ciudad-, así como el desarrollo urbano de los barrios marítimos. La devoción también se ha representado con los distintos rituales en torno a figuras veneradas aún hoy en el Cabanyal-Canyamelar, tan necesarias para afrontar los peligros del mar y la dureza de la vida marinera.

El presupuesto ha sido de 2,2 millones de euros para recordar a València lo ligada que está -aunque no siempre lo parezca- al mar. Lo ha dicho Rubén Pacheco, quien ha recordado la cronología de la lucha vecinal por crear un museo: En 1962 surge el primer museo y se empiezan a recoger objetos que se llevarán a las Torres de Serrano en 1974, convirtiéndose en la primera sede -sin proyecto museológico- del museo. En 1994 se traslada al edificio de Les Drassanes, donde el espacio empezó a reducirse poco a poco hasta que en la década de los 2000 termina por almacenarse todo.

Fue el Govern del Rialto, con PSPV y Compromís al frente, quien recuperó la iniciativa que este martes ha visto, por fin, la luz. La alcaldesa popular María José Catalá ha agradecido precisamente a los grupos ahora en la oposición este proyecto "común y compartido", dirigiéndose a Gloria Tello y Maite Ibáñez. La alcaldesa ha agradecido a todas las personas que lo han hecho posible "a base de objetos, pero sobre todo de historias", compartiendo vivencias y experiencias que han quedado registradas en vídeos que podrán consultar los visitantes.

José Manuel López

En concreto, han participado Paco Sellés y su hija Amparo, Pepe Nicolau, Amparo Oliver, Joaquín López, Isabel Martínez 'La pescadera' y Toni Gallart 'El xarxer'. Todos vinculados al mar, al oficio y algunos con casi cien años. Sus voces, junto a los objetos recopilados y cesiones del Museu Etno de la Diputación de València, el Museo Marítimo de Santa Pola y el Museo del Mar de la Vila componen la muestra.

"Ha llegado tarde, pero es el primer museo que inauguramos en 20 años y se recupera esa parte de València que durante mucho tiempo ha esperado a ser contada y valorada", ha dicho Catalá, quien ha recordado que el edificio en sí mismo es parte de la exposición y que ahora es la protagonista de su historia, representando "la de muchas generaciones enteras que dependían de esta playa". "La representación de Sorolla y Blasco Ibáñez es notable porque consiguieron que una forma de vida que iba a desaparecer, permaneceria en la historia", ha concluido.

Inauguración del Museu del Mar, con la alcaldesa María José Catalá junto a dos bueyes. / José Manuel López

Junto a la alcaldesa ha estado el concejal de Acción Cultural y Patrimonio, José Luis Moreno, así como el diputado de Cultura de la Diputación de València, Paco Teruel, con el presidente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda. Catalá y Teruel han firmado en el libro de honor y han llevado los cuernos originales de las cabezas de buey de los capiteles de la entrada a una vitrina expositiva.

Exposición temporal y actividades

Con motivo de la inauguración del Museu de la Mar, se ha previsto una muestra fotográfica temporal (‘Nits de tinta: Un art de pesca singular’, obra de Jake Abbott, fotógrafo y artista británico afincado en la Marina Alta), organizada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y por la Diputació Provincial de València, y disponible hasta el próximo 28 de febrero en la primera planta de la Casa dels Bous. Asimismo, entre los días 16 y 20 de septiembre el museo contará con una amplia programación cultural que incluirá conciertos, conferencias y visitas guiadas gratuitas, entre otras muchas actividades. Además, el público podrá asistir a una demostración en vivo del trabajo de un redero, degustar una paella ofrecida por la Denominación de Origen Arròs de València o disfrutar del talento y del ritmo de la Sociedad Musical Unión de Pescadores.

El recorrido expositivo del Museu del Mar

Tal y como ha explicado Diego Saiz, socio de Matra Museografía, “los espacios expositivos del Museu de la Mar de València son principalmente tres: la planta baja y la primera de la Casa dels Bous y las casitas de Tenyidors”. El acceso se realiza por el patio, que nos dirige a la puerta del inmueble, Bien de Relevancia Local (BRL). Al frente, la nave de establos. Esta nave se compone de tres espacios diferenciados: en el centro, el ámbito más amplio y, a cada lado, un pórtico de cuatro pilares que delimitan lo que eran los antiguos establos.

Las casas y balsas de los 'tenyidors' de redes de pesca. En la imagen, una reproducción. / JM LOPEZ / LEV

En estos espacios se desarrollan los cinco primeros ámbitos del contenido museográfico. En la nave central se sitúa una gran plataforma donde se expone un llaüt, embarcación tradicional con vela latina, de eslora variable y poco tonelaje, que se empleaba fundamentalmente en la pesca de arrastre, a la que acompañan los aparejos de pesca y los objetos relacionados con la misma. La escena la completan sendas reproducciones a escala real de dos bueyes, del pintor Joaquín Sorolla y del escritor Vicente Blasco Ibáñez, realizadas por los artistas José Luis Ceballos y Paco Sanabria.

En los dos espacios laterales al otro lado de los pórticos se ubican el resto de contenidos. “Todo el mobiliario se construye con tablero contrachapado de abedul, un material muy relacionado con el mar, de malla muy clara y elegante, que permite construir con facilidad e imprimir directamente, creando juegos muy atractivos entre las imágenes y la malla del propio tablero”. En el núcleo de acceso a la primera planta encontramos la reproducción de un plano antiguo del puerto y una representación histórica de la Marina Auxiliante como introducción a la sección que muestra la evolución del litoral marítimo.

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El último apartado, referente al Puerto de València y al barrio de El Cabanyal-El Canyamelar, se explica a través de una instalación audiovisual con una maqueta del litoral marítimo, donde se proyecta la evolución de la franja litoral y de los fondos marinos, utilizando como documentos una amplia variedad de mapas históricos, así como las diferentes etapas de desarrollo de Poblats Marítims. El resto de la primera planta, dominada por la presencia de las cerchas de madera originales, acogerá exposiciones temporales sobre temáticas vinculadas con la materia y que se irán renovando periódicamente. Su organización correrá a cargo de l’ETNO, institución adscrita a la Diputació Provincial de València y que igualmente ha cedido una parte muy importante de los fondos del nuevo museo.