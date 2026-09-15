À Punt retira Sopa de letras y el PSPV-PSOE pide la dimisión de Francisco Aura, director general
En el concurso, el presentador se refería a À Punt como "la tele de todos los madrileños" porque el formato es el mismo que se emite en Telemadrid
La vida del concurso "Sopa de letras" en À Punt, ha sido corta. Una sola emisión. Lógico tras el arranque del concurso que se presentaba en la "tele de todos los madrileños" según el presentador. Anunciado y programado de lunes a viernes, la nueva apuesta no se emitirá hoy, según la televisión pública, "por un error de programación". Tampoco en los próximos dias ya que, reconocen desde el ente "se ha suspendido la emisión de manera temporal”. Además, no fue esa la única alusión en el programa a Madrid -por cierto el concurso se emitía en Telemadrid-, sino que muchas de las preguntas se referían a la capital de España-.
Del malestar generado por las palabras del presentador -en otras televisión se ha mantenido el formato pero se ha apostado por presentadores locales- se ha hecho eco el PSPV-PSOE que ha exigido la dimisión del director general de À Punt, Francisco Aura, y ha reclamado al president de la Generalitat, que “si no dimite, lo cese inmediatamente”. Así lo ha señalado la diputada socialista en Les Corts, Mercedes Caballero, quien ha denunciado que “después de un año y siete meses al frente de À Punt, Aura ha demostrado que no es la persona adecuada para dirigir la radiotelevisión pública valenciana”.
Para Caballero no hay ningún problema con comprar derechos, pero À Punt "debe valencianizar los contenidos, como hacen otras televisiones autonómicas, y apostar por empresas audiovisuales, presentadores y concursantes valencianos”. La diputada ha extendido la crítica al programa Panorama por el tratamiento de un reportaje sobre el abandono de tierras de cultivo donde participaron el conseller de Agricultura y el portavoz de Vox en Les Corts, mientras se excluyó al resto de grupos de la oposición: “¿Con qué criterio se decide incluir al portavoz de Vox y no al resto de representantes parlamentarios? Esto no es pluralidad y una televisión pública tiene la obligación de garantizarla”.
“Es la gota que colma el vaso”, ha afirmado Caballero, quien ha criticado que “las audiencias están por los suelos, los trabajadores están insatisfechos, las coberturas informativas son insuficientes y el sector audiovisual valenciano sigue olvidado”. “À Punt es la radiotelevisión pública de todos los valencianos y valencianas. No puede convertirse en una televisión al servicio de los intereses del PP. Aura debe dimitir y, si no lo hace, Pérez Llorca debe cesarlo inmediatamente” indica Caballero.
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