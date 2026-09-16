Andrea Savall debuta en solitario con una exposición en torno a las mujeres, la costura y el intercambio de saberes

El debut de la fotógrafa Andrea Savall con una exposición en solitario es doblemente especial. Primero, porque ha sido la protagonista de la cuarta edición de 'Tiempo+Materia', el programa dentro del Valencia Design Fest comisariado por Studio Savage que gira en torno a 'Otras formas de permanecer' en las artes. Segundo, porque la inspiración para crear esta exposición de fotografía contemporánea y antigua, costura y objetos ha sido su abuela María, la que le enseñó un remedio tradicional valenciano para quitar el empacho: 'Llevar l'enfit'. Este instante le abocó, irremediablemente, a pensar en todas las sabidurías que su abuela le transmitía que había aprendido de otras mujeres, desde la abuela de su abuela a las vecinas que conocía desde niña. ¿Cuántos saberes se han compartido de mujer a mujer, en espacios laborales, en descansos domésticos o en una tarde 'a la fresca' valenciana?

Aquel día que su abuela le quitó el empacho con una oración, Andrea Savall no sabía que sería el el germen de 'Que no es muiga', la exposición que la artista inaugura este martes en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, conocido como el Palacio del Marqués de Dos Aguas y que podrá visitarse hasta el 31 de octubre. Es una historia de transmisión de conocimiento entre mujeres, muy focalizada en el lugar de origen de la fotógrafa, siempre a caballo entre Oliva y Alcoi.

Es el escenario donde ha estado investigando las redes femeninas que durante generaciones se articularon alrededor de la costura, especialmente en Alcoi, cuna de la industria textil y, por tanto, de un elevado número de mujeres trabajadoras. En esos espacios, tanto en una fábrica como en viviendas particulares, las mujeres cosían y trabajaban, pero también intercambiaban remedios, noticias, creencias, supersticiones, ideas políticas y diferentes maneras de entender el mundo.

Savall diferencia dos momentos: el primero, durante la Guerra Civil, donde la precariedad llevó a muchas mujeres a alimentar a sus familias mientras cosían retazos. Más tarde, en los años sesenta, cuando las calles no eran ni de los coches ni del turismo, las mujeres sacaban sus sillas a las aceras después de la siesta, formando un 'rogle' donde se enseñaban a coser unas a otras.

Fotografías de Andrea Savalla para 'Que no es muiga'. / Andrea Savall

Aquellos encuentros son interpretados ahora por Savall como una búsqueda de autonomía intelectual y autoridad femenina, donde el conocimiento circulaba de unas a otras fuera de los canales considerados oficiales. El vecindario era entonces una extesión de la familia y mientras las mayores hacían bolillos o ganchillo, las jóvenes iban bordando su propio ajuar. No solo se transmitía la técnica sino también una sabiduría popular ligada a las manos, a las conversaciones y al tiempo compartido.

La transformación de la ciudad y del saber

Ese modelo comenzó a desaparecer con la transformación de las ciudades y con el boom de la vivienda. Las reuniones fueron perdiendo sus espacios naturales y muchas de aquellas redes dejaron de existir. Tanto es así que en la década de los noventa hubo un movimiento que empezó a reivindicarlas: por toda la Comunitat Valenciana aparecieron asociaciones que trataban de preservar las técnicas de costura que sirvieron para ganar dinero pero también para hacer comunidad. De ahí nació en Oliva la Associació de Bolilleres i Artesanes del Fil, que además de contribuir a la conservación histórica y cultural de estas prácticas, generó nuevos espacios de encuentro entre las propias mujeres.

Algunos bordados y fotografías de mujeres costureras que recopila Andrea Savall en su exposición 'Que no es muiga'. / Andrea Savall

Ahí se encuentra una de las cuestiones centrales de ‘Que no es muiga’: cómo se conserva un conocimiento que no está únicamente en los objetos, sino en las personas que lo producen. "En un momento en que buena parte del conocimiento parece destinado a quedar registrado en una pantalla, la artesanía recuerda que existen saberes que solo pueden conservarse mediante la práctica", dice Savall.

Las piezas que reúne la exposición son también fruto de esa transmisión. Rosiues Fernández, María Tomás, Lolita Larza, Isabel Pedro y Rosita Sabater son las autoras de las prendas expuestas. Algunas de ellas fueron cosidas a partir de prendas de sus abuelas y todas comparten una práctica, la de coser bolillos juntas. La muestra incorpora además imágenes cedidas por la Fototeca Municipal de Alcoi, además de retratos realizados por la propia Savall.

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Más que reconstruir un pasado idealizado, pone el foco en qué ocurre cuando desaparecen los espacios y las comunidades que permitían que determinados saberes pasaran de una generación a otra. La exposición reivindica la práctica como una forma de conservación y las redes de mujeres como parte de un patrimonio que durante mucho tiempo quedó fuera de los relatos oficiales.