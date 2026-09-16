Arde Bogotá vuelve a València en el formato internacional de la 'boiler room'

Arde Bogotá actuará en València dentro de 'Hervideros Gira Vibra Mahou', un recorrido de diez conciertos que llevará a la banda cartagenera por ocho ciudades españolas entre finales de octubre y diciembre en un formato inspirado en las conocidas 'boiler rooms' . Se trata de una modalidad de concierto inspirada en las habitaciones de calderas de Reino Unido donde se celebraban fiestas medio clandestinas donde el público rodeaba a los artistas, consiguiendo un ambiente exclusivo y cercano con los DJ o cantantes que participaban en estas sesiones.

Así, el público se situará alrededor del escenario donde actuarán los músicos cartageneros. La gira supondrá además el regreso de Arde Bogotá a este circuito cuatro años después de su primera colaboración con Vibra Mahou. En esta ocasión, el grupo presentará en directo su tercer álbum, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', publicado tras 'La Noche' (2021) y 'Cowboys de la A3' (2023).

El concierto de València será una de las últimas citas del recorrido. Después de pasar por Vigo, Gijón, Granada, Málaga y Madrid, Arde Bogotá llegará a València para ofrecer un concierto que se celebrará en el Palau Alameda el 3 de diciembre. Al día siguiente actuará en Alicante y cerrará la gira con dos conciertos en Murcia, los días 11 y 12 de diciembre.

La particularidad de la fecha valenciana estará en la disposición del concierto, con parte del público rodeando el escenario, un formato que busca reducir la distancia habitual entre el grupo y los espectadores.

Las entradas para el concierto de València saldrán a la venta el 23 de septiembre y, según ha anunciado la organización, podrán adquirirse exclusivamente en formato físico en Palau Alameda.

Arde Bogotá ofrecerá un nuevo concierto en València. / L-EMV

Arde Bogotá ya protagonizó una Gira Vibra Mahou en 2022, cuando acababa de publicar su primer álbum, 'La Noche'. Aquel recorrido pasó por distintas salas españolas y coincidió con el crecimiento de la banda, que posteriormente ha recibido reconocimientos como un Premio Ondas y seis Premios de la Academia de la Música.

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El grupo llegará a esta nueva gira después de haber presentado su tercer trabajo y de sus recientes apariciones en festivales, algunas de ellas bajo el nombre de Bigger Splash.