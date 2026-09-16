La Generalitat adjudica el contrato con la Hispanic Society para traer a los Sorolla por 19,7 millones

La Generalitat ha adjudicado a la Hispanic Society of America el contrato de alquiler de las 218 obras de Joaquín Sorolla que la institución estadounidense trasladará a València para formar parte del futuro espacio museístico dedicado al pintor. El acuerdo, adjudicado el 14 de septiembre, asciende a 5,7 millones de euros para los cuatro primeros años de exposición, pero se eleva a los 19,7 millones para los 15 años de exposición previstos entre ambas instituciones.

La adjudicación supone un nuevo paso, casi el definitivo, en el proyecto acordado entre la Generalitat y la Hispanic Society, que contempla la llegada a València de la colección de Sorolla y la implantación en la ciudad de la sede europea de la institución neoyorquina. Las 218 obras catalogadas se expondrán primero en el Museu de la Ciutat, durante al menos tres años, hasta que su emplazamiento oficial, el Palacio de las Comunicaciones, esté listo para acogerlas tras las obras de reshabilitación y museización que requiere el edificio para garantizar el buen estado de salud de las obras millonarias.

Para esta primera etapa de estos cuatro años, el importe adjudicado es de 5,7 millones de euros, repartidos por anualidades: 463.833 euros en 2026, 1,3 millones en 2027, 1,4 millones en 2028, 1,4 millones en 2029 y 984.447 euros en 2030.

La adjudicación se ha producido después de que la Generalitat tramitara el contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad, donde se recibió una única oferta ya que solo la Hispanic Society puede ofrecer este servicio, ya que se trata de la adquisición de obras únicas en régimen de alquiler.

Cuenta atrás

Con la adjudicación del contrato, la Generalitat da un paso más en la formalización de esta iniciativa que es la apuesta cultural del PP en esta legislatura. Tras la adjudicación de la museografía a Francisco Bocanegra tanto para el Museu de la Ciutat como en el Palacio de Comunicaciones y la adjudicación del transporte de las obras a la empresa valenciana Josearte, este nuevo paso está cerca de terminar con el periplo administrativo para traer la colección sorolla de la entidad americana.

La previsión manejada por la Generalitat es que las obras puedan exponerse en el museo municipal a a finales de enero, casi dos meses más de lo previsto en un inicio. El traslado desde Nueva York y la adecuación de las salas son algunos de los trabajos que deben completarse antes de la apertura y está previsto que se lleven a cabo entre octubre, noviembre y diciembre para poder abrir al público a principios de 2027.

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El proyecto contempla reunir en València 218 obras de Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America, una de las principales colecciones de obra del pintor valenciano fuera de España. La enorme cantidad de piezas obliga a la organización de la exposición -que recae en el Consorci de Museus- a dividir la muestra y exponer solo la mitad de ejemplares, unos 120, aplicando un sistema rotatorio para ir mostrándolas todas poco a poco.