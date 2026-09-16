'Insight walk', cuando el liderazgo se gesta en el éxito del conocimiento personal

"El líder no es el que tiene la solución, es quien moviliza el aprendizaje, gestiona la tensión y ayuda al sistema a atravesar la brecha entre lo que es hoy y lo que debe ser para que la organización siga creciendo y desarrollándose. En definitiva, para que siga viva". Esa es una de las reflexiones que deja 'Insight Walk' (2026), un libro que no es de "liderazgo", sino elaborado como "un viaje hacia el líder que hay en ti" que llega a València en forma de presentación este jueves en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y que como explica su autor, Carlos González Alonso, ha nacido "producto de lo que he vivido yo como directivo y lo que me encuentro actualmente entre mis clientes, donde he visto a bastante gente que trata de encontrar una forma de llevar una vida profesional y personal más equilibrada".

Carlos González, con el libro 'Insight Walk', en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Y es que esta obra, en la que se combinan relatos reales con partes más ficcionadas, tiene como punto de partida la idea de que, para poder liderar a otros, primero hay que conocerse a uno mismo. "De ahí viene lo de Insight Walk', porque se trata de transitar un poco por dentro, saber cuáles son tus miedos y las sombras que al final acaban apareciendo en nuestro día a día. Y cuando ya tienes la capacidad de aprender a liderarte ti mismo, pues dar el siguiente paso, que es empezar a influir en los demás", afirma González Alonso. Para plasmar ese camino evolutivo, el libro se divide en tres partes: el Territorio -en el que se lleva a cabo una reflexión contextual del momento actual-, la Travesía -la parte central en la que se profundizan en ideas como las creencias que limitan, el miedo, la identidad o el silencio- y los Mapas, unas infografías que sirven como resumen conceptuales de todo lo contado.

Portada de 'Insight Walk', de Carlos González. / Levante-EMV

Conceptos y vivencias personales

Es la segunda de ellas -denominada así "porque me gusta mucho la montaña"- la que sirve como núcleo para profundizar en conceptos en los que distintas disciplinas se interrelacionan, de la neurociencia a la meditación. Así, cada uno de los capítulos comienza con un fragmento relatado en los que la historia narrada permite apreciar desde éxitos a avances o aprendizajes para posteriormente llevar a una explicación de la materia que se trata, poner ejemplos o, en caso de que sea negativo o necesitar pasos previos, saber cómo prepararlo. Pensamiento crítico, a fin de cuentas, para entender aquello de lo que se habla y que se convierte en una fórmula repetida con su porqué.

"Si empezaba a escribir una novela de situaciones vividas por mí personalmente o por algunas personas con las que he trabajado, me parecía que la gente se conectaría emocionalemtene. Es muy importante sentir las cosas, no hacer solamente conceptualizaciones teóricas", insiste el autor, quien también apunta a la relevancia de "conceptualizar para saber cuál es el camino de salida". Todo ello experiencias que pueden ser atractivas para directivos y personas con trabajadores a su cargo, especialmente en un momento marcado por un constate cambio tecnológico, regulatorio y político y en el que Carlos González Alonso ve que todavía hay muchas instituciones en los que el líder "héroe" -una de "las herencias más dañinas del 'management' del siglo XX"- sigue siendo mayoritario. "Muchas organizaciones siguen esperando de sus líderes que los resuelvan todo, que estén siempre presentes y tengan caminos de salida y que puedan con todo el esfuerzo. Pero eso en los tiempos actuales no funciona", afirma.

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Presentación del libro 'Insight Walk', en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Mesa redonda

La presentación del libro -entendido este como una pausa para pensar, "respirar para decidir mejor y mirar hacia dentro para liderar hacia fuera con mayor autenticidad, valores claros y un propósito realista"- irá acompañada este jueves de una mesa redonda titulada 'Liderazgo Hoy, reto estratégico' moderada por el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Javier Llombart, y con Rocío González -gerente de Personas y RSC de Pinturas Montó-, José Garrido -Global Business Director de RESRG Automotive- y Rita Jácome -directora del IECO (Institute for Ethics in Communication and Organizations)- como ponentes.