José María Pou, Paz Padilla, Lola Herrera, El Brujo, Los Morancos o Paloma San Basilio en la nueva temporada del Olympia

Hace 111 años un telón se abría por primera vez. Desde entonces, esta sensación de emoción y nervios ha sucedido muchas veces más: en nuevos espectáculos, con nuevos públicos, nuevos proyectos y con las primeras visitas de artistas que hoy son grandes figuras de la escena y que un día dejaron aquí su primera huella.

Bajo el lema «111 años de primeras veces», Olympia Metropolitana —Teatro Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent, Palau Altea, Cinestudio d'Or y Escuela Olympia— pone el foco en las historias de espectadores, artistas, profesionales y todas aquellas personas que, generación tras generación, han formado y siguen formando parte de sus espacios y proyectos.

Este particular aniversario, el Teatro Olympia ha abierto la temporada con localidades prácticamente agotadas para Bota Antonia, el nuevo espectáculo de Los Morancos. Más adelante, recibirá, entre otros, a José María Pou, Paz Padilla, Rafael Álvarez El Brujo, Julián López y Pepón Nieto, además de lo nuevo de Els Joglars y el regreso de Eugeni Alemany.

Entre los musicales destacan The Book of Mormon, su humor ácido e irreverente lo ha convertido en uno de los grandes fenómenos del género de los últimos años; el clásico Sonrisas y lágrimas; y Ballant, ballant, una propuesta ligada a la música y la cultura valenciana. También tendrán un hueco nombres de la canción como Fórmula V, Catherine Russell, El Consorcio y Julio Iglesias Jr., mientras que el humor traerá al escenario a Edu Soto, Comandante Lara, Patricia Espejo, Martita de Graná, Miguel Lago, Aguilera & Meni y David Suárez, entre otros.

Sonrisas y lágrimas / Levante-EMV

En cuanto a la programación del Teatre Talia, la temporada comienza con la comedia Miénteme, protagonizada por Samanta Villar y Beatriz Rico, y con el regreso, 27 años después, de Besos, de Albena Teatre. Entre los títulos de la temporada se encuentra también Carmen, nada de nadie, dirigida por Fernando Soto y protagonizada por Beatriz Argüello, que lleva a escena la vida de Carmen Díez de Rivera, secretaria de Adolfo Suárez.

Pasará además Carmen Morales con un espectáculo en el que recorre la vida y trayectoria de su madre, Rocío Dúrcal. La temporada contará también con el estreno de Toscana, protagonizada por Enrique Arce -La Casa de Papel, Mala influencia, Compañeros...-, coproducida por Olympia Metropolitana, y con el regreso de La Ternura.

La ternura / Levante-EMV

También se podrá ver Las chicas del 27, dirigida por Xavier Albertí y protagonizada por Silvia Marsó, así como para el regreso de Toni Acosta con Una madre de película.

El flamenco seguirá ocupando un lugar destacado en el Talia con la XVIII edición de Panorama Flamenco y la cita semanal de Teatre Tablao Flamenco, cada jueves. El humor volverá a ser otra de las señas de identidad del espacio, con propuestas como Corta el Cable Rojo y nombres habituales de Las Noches del Talia, entre ellos La Tía Visantica, Óscar Tramoyeres y Rafa Alarcón, entre muchos otros.

Torrent y Altea

La temporada se extiende también al Auditori de Torrent y Palau Altea, que volverán a reunir durante los próximos meses destacados nombres del teatro, la música y la danza, así como diversas propuestas familiares. Por Torrent pasarán Paloma San Basilio, Lola Herrera y La flauta mágica, además de celebrarse una nueva edición del tradicional Festival Flamenc de Torrent.

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Por su parte, Palau Altea afronta su segunda temporada bajo la gestión de Olympia Metropolitana, en colaboración con Pentación Espectáculos, con nombres y propuestas como lo nuevo de La Cubana, José María Pou, Imanol Arias y María Barranco, además de la versión teatral de El club de los poetas muertos, protagonizada por Juanjo Artero, entre otros títulos destacados.