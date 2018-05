El flamenc pren l'Eliana

Durant la primera setmana del mes de juny, del dissabte 2 al dia 9, el flamenc prendrà els carrers de l'Eliana amb les actuacions de la XVII edició del festival «Pinceladas flamencas». Els veïns i visitants d'este municipi del Camp de Túria podran gaudir de nombroses actuacions on la guitarra, la percussió, les palmes i el ball seran els grans protagonistes. I, a més a més, en la majoria dels casos ho podran fer de manera gratuïta als carrers i places de la localitat.

El festival començarà el pròxim dissabte dia 2 de juny, a les 22.30 hores, amb una festa verbena flamenca que tindrà lloc a la plaça de l'Església, que serà amenitzada pel grup SintonNison. Després, durant tota la setmana es faran diversos actes per tot el municipi com demostracions de cante, toque o ball; tallers de percussió, palmes, ball i guitarra; una ruta de tapes flamenques; actuacions amb duende per diversos locals de l'Eliana i xarrades, pel·lícules i conferències sobre l'estat actual del flamenco.

Així, els carrers i locals de l'Eliana es convertiran en l'escenari d'una successió d'activitats i concerts de la mà d'artistes com Kike Naval, Manuel «el Gato», Dani de Manuel, Fernando Lucas, Sergio Calero, Agustín Carbonell «el Bola», Amaro de Santafé o Ángel Carrero «Angelillo», o de l'Escola Municipal de Dança de l'Eliana i Escuela Adhara, entre d'altres. Totes elles tindran lloc abans de l'actuació estel·lar de «Corazón flamenco» el dissabte 9 de juny a la Torre del Virrey a càrrec de Francisco Prieto «El Currito», guanyador del Premi Nacional de Guitarra 2017 al XXI Concurs Nacional d'Art Flamenco de Còrdoba. L'elenc artístic que acompanyarà a «El Currito» a l'espectacle «Corazón flamenco» estarà format per Mariano Romero al cante, Manuel Jiménez al ball i Chicho Prieto a la percussió.