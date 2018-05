Escola Valenciana fomenta la creativitat amb el I Concurs de Cartells de Trobades

El seminari de Fotografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández d'Altea ha sigut l'escenari on la Federació d'Associacions per la Llengua-Escola Valenciana ha donat a conéixer en roda de premsa les bases del I Concurs de Cartells de les Trobades 2019. «Per primera vegada en 33 anys de Trobades d'Escoles en Valencià, des de la nostra entitat hem convocat un certamen per promoure la creació del cartell de les festes que expressen l'estima col·lectiva pel valencià», ha exposat el portaveu d'Escola Valenciana, Josep Roca.

Amb esta iniciativa, Escola Valenciana pretén «arribar a un nou àmbit: les escoles d'art, il·lustració i disseny per engrescar l'alumnat a participar en les Trobades», ha comentat Roca. Este concurs no va adreçat a professionals, sinó a persones en període de formació, amb un doble objectiu: d'una banda, «impulsar i donar a conéixer nous valors en el camp artístic i del disseny»; d'altra banda, «promoure l'ús del valencià a l'àmbit de les escoles i instituts artístics de les nostres comarques. Per això, les propostes que s'hi presenten han d'haver-se realitzat com a treball de classe de les assignatures relacionades amb la matèria», ha concretat Josep Roca.