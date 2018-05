El llac de la Goleta recupera la vigor

Els treballs de dragatge del llim dels fons del llac de la Goleta de Tavernes de la Valldigna s'han completat amb èxit i l'estany recupera l'estabilitat de l'aigua després de retirar al voltant de 2.000 metres cúbics de fang.

Entre els treballs duts a terme, a més de traure el tarquim, s'ha fet l'anivellació del fons, molt deteriorat després de les actuacions de 2005. També s'ha llevat material alié que es va dipositar al llit en aquells treballs, així com deixalles i brossa de tot tipus. Finalment, s'han consolidat els talussos dels marges per a evitar el deteriorament de les malles de roca i per a deixar marge a la cobertura vegetal. A part d'això, la feina s'ha rematat amb la connexió dels tubs dels airejadors que es retiraren per a actuar en el fons amb llibertat, i l'activació dels brolladors i del circuit d'oxigenació de l'aigua que faran possible la millora de qualitat de l'aigua.

Pel que fa a la cobertura vegetal, s'hi han plantat vora 300 lliris, que, a més del valor ornamental que aporten al llac, donen estabilitat als talussos dels marges i eviten el creixement de brossa. A més, els lliris són capaços de viure inundats, de manera que aguanten les diferències de nivell de l'aigua que es produeix quan plou. També s'hi han plantat alguns exemplars de junc blau. Estes plantes les han donades l'Oficina Tècnica Devesa Albufera, dependent de l'Ajuntament de València, i el Centre d'Investigació Piscícola del Palmar, dependent de la Conselleria de Medi Ambient. Durant estos dies també s'hi han pogut veure espècies animals que han acollit les noves condicions del llac amb alleujament.