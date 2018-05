'El rei lleó' conquerirà la platja d'Almassora

El musical «El rei lleó» desembarcarà en la platja d'Almassora el pròxim 14 de juliol. Amb una impressionant posada en escena i una desena d'actors sobre l'escenari, l'espectacle es convertix en un dels actes estrela de la programació «Viu l'estiu, viu la mar», impulsada per la Regidoria de Platges i Turisme. «Acostar al públic d'Almassora un musical que agrada a xicotets i majors per igual» i «atraure visitants al municipi a través d'una oferta cultural de qualitat» són els principals objectius d'esta aposta del consistori, com ha destacat l'edil d'ambdues àrees, Amaya Gómez. Així doncs, l'actuació serà en el Roser del Mar el pròxim 14 de juliol, a les 22.30 hores, i l'accés serà gratuït.

Dos dels principals atractius de l'espectacle seran «la interacció amb el públic i la presència en l'escenari d'una girafa de més de tres metres d'altura, dos aspectes que estem segurs que encantaran els més xicotets», ha assegurat Gómez. Al capdavant d'esta versió de la popular pel·lícula de Disney està la Companyia Onbeat, que ha realitzat temporada en la Gran Via de Madrid amb gran èxit i es definix com una de les millors companyies en espectacles familiars.