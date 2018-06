El compositor Saül Gómez estrena a Texas el seu concert dedicat a José Cháfer

La música del compositor Saül Gómez Soler seguix el seu periple internacional i s'escoltarà esta setmana a Texas (Estats Units) en el marc de la Conferència Internacional Anual de la Trompeta The Hyatt Regency una trobada que, amb el lema «Des del cor de Texas», reunix a artistes i intèrprets de tot el món que participen en un intens programa de concerts, conferències, estrenes, classes magistrals, etc.

Hui, el trompetista valencià José Cháfer, a qui està dedicada l'obra, estrenarà al costat de la banda de l'O.S. Air Band of the West Spices, un concert per a trompeta solista i banda simfònica que s'organitza en diferents seccions que fan referència a l'univers gustatiu representat per combinacions de diferents espècies que estimulen este sentit.

Per a aconseguir-ho, Saül Gómez utilitza diferents elements. Després d'una suggeridora obertura (Estimulant els sentits) en la qual ens desperta els sentits i ens convida a descobrir un univers de contrastos, el compositor d'Ontinyent ens descobrix a través del seu llenguatge musical els encants de diferents espècies: la menta fresca o «fresh mint» (aire fresc per al nostre paladar i oïda); el sucre i canyella o «sugar and cinnamon» (eixe moment dolç que definix els bons moments); el chilli «pepper» (una aventura a una experiència sensorial explosiva, t'atrevixes a provar-ho?) i el «peppermint», la frescor de l'herba fresca, que ens inunda de nou amb el seu envolupant i herbal aroma. Tot un cresol de sabors que definixen esta obra que, com afirma Saül Gómez, «ha sigut fruit d'un intens treball al costat del trompetista José Cháfer i que ha donat com resultat una composició plena de detalls i sensacions en la qual l'oïdor assaborirà una música plena de contrastos».

A més de l'estrena d'este concert, José Cháfer oferirà un recital al costat de la trompetista Rebecca Guilt i actuarà al costat del seu grup Spanish Brass Luur Metall. Cháfer ocupa la Càtedra de Trompeta i és el cap del Departament de Vent Metall del Conservatori Superior de Múrcia, està en possessió del Master en Recerca Musical i és el Director Artístic del CIMVO. Viatja amb freqüència per a realitzar clínics i com a artista convidat a diferents universitats i festivals, incloent EUA, Xina, Austràlia, Canadà, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Polònia.