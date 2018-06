La història de l'aviació valenciana, a Llíria

Hi hagué un temps en el qual només els pardals surcaven els cels. Va ser als inicis del segle XX quan els primers prototips d´avió dels germans Wright van permetre a la humanitat aconseguir un dels seus somnis: volar. I també va ser durant eixos primers anys del segle passat quan els valencians van poder vore com aquelles màquines «màgiques» s´alçaven del sòl per transportar persones: van ser els primers vols motoritzats, de 1908 a 1913, als que la Fundación Aérea de la Comunitat Valenciana ret homenatge a la mostra «Valencia aprende a volar», que s´exhibix al Edifici Multiusos de Llíria fins este diumenge 3 de juny –encara que la organització té previst prorrogar-la una setmana més–.

La mostra, amb 75 panells amb fotografies, plànols, reculls de premsa i una sèrie de maquetes d´avions, a més de dos motors de l´època, fa un repàs per tots aquells vols que van tindre lloc a la Comunitat Valenciana entre 1908 i 1913. I per a refrenar la rellevància que va tindre este territori en la història de l´aviació espanyola, l´exposició fa menció a una data històrica: el primer vol motoritzat fet a Espanya, que es va alçar el 5 setembre de 1909 ben a prop de l´amfitriona de la mostra Llíria, a Paterna, de la mà del cullerenc Juan Olivert. Va ser un trajecte d´uns 50 metres que va encetar la dilatada trajectòria aeronàutica valenciana.

Aquells primers viatges dels anys 10 no eren com els comercials plens de passatgers que ara alcen el vol i aterren als aeroports de Manises, l´Altet o Castelló. Es tractava d´autèntiques aventures que arribaven a congregar a un nombrós públic que pagava el preu d´una entrada per ser testimoni d´aquell espectacle que era «l´home volador».

Figures com el propi Juan Olivert, Pablo Grau, Gregorio Campaña, Gilbert Le Lasseur de Ranzay, Paul Wyss, Mario García Cames, Julien Manet, Lucien Demazel, Juan Vilanova o Luis Acedo van ser els pioners que van tindre l´osadia de reptar a la llei de la gravetat en un temps en què els riscos de aquella gran novetat sobrepassaven qualsevol nivell imaginable a dia de hui.

Els documents presents a l´exposició «Valencia aprende a volar» mostren gestes com les del Raid València-Alacant-València del 29 i el 30 de juliol de 1911, on Campaña, Le Lasseur de Ranzay y Wyss es van muntar en els seus prodigiosos aparells per fer una ruta que sobrevolara el litoral valencià passant per damunt dels caps dels veïns de pobles com Cullera, Gandia, el Verger, Gata de Gorgos, Calp, Benidorm, la Vila Joiosa o el Campello, a més de les dos capitals.

I entre tots els documents fotogràfics, cartell i reculls de premsa de l´època, una gran maqueta d´un aeroplà Blériot XI, obra dels germans Armenteros de l´Associació de Maquetistes de Torrent, presidix l´exposició. Amb 8,5 metres d´envergadura, 7,85 de llargària i 2,6 d´alçada, aquesta rèplica de 2009 d´un d´aquells primers avions que tocaren els núvols a València fa ara les delícies dels amants de l´aeronàutica. Els motors Anzani i Gnome-Rhone de 1912 l´acompanyen junt a altres maquetes més xicotetes –a escala–, realitzades per Luis García Valls.

Totes estes peces configuren un emocionant viatge al passat, quan els primers aviadors surcaren el cel valencià, per al que ara només cal anar fins a Llíria.