Àngels Gregori s'endú la sitja del XVIII Premi Vicent Andrés Estellés

L´escriptora saforenca Àngels Gregori i Parra va rebre divendres passat a poqueta nit, en l´Antic Mercat Municipal de Burjassot, la sitja commemorativa del poble per guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia –dotat amb 9.000 euros– amb què l´ajuntament d´esta localitat de l´Horta, any rere any, distingix els millors textos escrits en valencià. Enguany al certamen literari es presentaren 18 obres.

En la seua XVIII edició –corresponent a 2017–, l´alcalde de Burjassot, Rafa García, entregà a la poeta d´Oliva el prestigiós guardó pel seu llibre Quan els grans arbres cauen en un acte que, junt amb la família de «el fill del forner, que feia versos», comptà amb la presència de nombrosos representants del teixit associatiu del municipi així com personalitats del món de la cultura. No cal dir que a la cerimònia, emmarcada dins de les activitats que impulsa el consistori burjassotí amb motiu del XXV aniversari de la mort d´Estellés, també hi assistí un grup important de polítics de l´àmbit comarcal, autonòmic i estatal.

Quan els grans arbres cauen, talment com digué la seua autora, Àngels Gregori, «naix del fracàs» i «no hi pot haver títol més pesimistaç». L´escriptora, que declarà tindre com a mestre Josep Piera i, com a poetes de capçalera, Francisco Brines i Vicent Andrés Estellés, llegí alguns textos de l´obra guardonada. A través del que obri el poemari explicà quina és la seua «poética»: més enllà de les paraules, «no dir la pluja, sinó banyar-se».

L´acte de lliurament del premi estigué precedit per l´actuació del cantautor Bertomeu, qui amb el seu treball Collita i llaurador oferí «un tast» de l´obra d´Estellés, «allò que ens ensenya». Així mateix, al final de la vetlada, la filla de l´escriptor de «meravelles», Carmina Andrés, regalà a l´Ajuntament de Burjassot una edició «esculturitzada» de «L´hotel París» que l´artista Jaume Plensa ha recreat a través de «dibuixos, coure, paper, cotó i molts anys de dedicació» a l´obra estellesiana.