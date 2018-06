Una pel·lícula explora la rivalitat entre moros i cristians i falles

La història d'un enfervorit amant dels Moros i Cristians que farà tot el possible per boicotejar la relació del seu fill amb una fallera de València funciona com a fil conductor de l'última aventura cinematogràfica de «Corda Curta», una filà sexagenària de l'Olleria que, des de fa deu anys, finança les despeses de la seua capitania amb la producció d'una pel·lícula rodada exclusivament per membres de la comparsa. A la Corda no falles és el tercer llargmetratge de l'agrupació, a la que li toca representar al bàndol moro cada cinc anys. En un ambient de gran expectació, el film s'estrenarà en exclusiva la nit del 15 de juny al Cinema Goya de l'Olleria, on també es projectarà els dies 16 y 17.