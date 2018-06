Vinyetes per a l'Asguinaldo d'Ontinyent

L'alcalde d'Ontinyent i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, van presentar anit a la Sala Gomis el nou còmic que explica l'Asguinaldo de la Puríssima, una tradició instaurada en 1667 per recaptar fons per a sufragar les despeses de les festes en honor a la patrona de la ciutat, la Puríssima Concepció. Els textos del còmic, de 16 pàgines en color més les cobertes, són de Rafael Gandia, gran estudiós de les tradicions de la capital de la Vall, amb l'aportació de Jesús Huguet, autor dels dibuixos. L'edició inicial, sufragada per la Diputació, consta de 3.000 exemplars, que seran distribuïts de manera gratuïta principalment als col·legis i biblioteques de la població, van explicar ahir en la presentació.

L'Asguinaldo (una replega pels carrers que té el seu propi text cantat) ha anat evolucionant al llarg dels temps. El còmic explica de manera senzilla i clara aquesta evolució a través de diferents blocs: els inicis, la visita a les alqueries del terme, l'evolució en la manera d'organitzar la festa i, finalment, la música: la partitura, els versos, els instruments... L'Asguinaldo de la Puríssima de l'actualitat respon a un model renovat i ampliat en 1997.

També el Cant dels Angelets

Rodríguez va explicar que l'edició del còmic «posa en valor esta tradició», i va tindre paraules d'agraïment «per al conjunt de la Junta de Festes de la Puríssima; el seu president Salvador Pastor, però especialment per a Rafa Gandia, que ha estat encapçalant perfectament el treball que ha vingut fent-se als últims anys; anys en què hem aconseguit que el Cant dels Angelets haja estat declarat Bé Immaterial de Relevància Local», recordava ahir. Justament, el Cant dels Angelets ja va passar al còmic en una edició anterior de l'AVL, en 2013. Les col·leccions de l'acadèmia dedicades a les festes i tradicions valencianes s'encetaren en 2008 i Ontinyent és l'única localitat que en té dues dins de la mateixa. En la presentació d'ahir, a més a més, una representació del Cant dels Angelets va interpretar en directe aquesta música.

El còmic compta amb 16 pàgines i una coberta que inclou la transcripció dels cants de replega o asguinaldo «en llaor» de la Puríssima Concepció. En el cant es repeteix abans de cada estrofa el característic «recibiu-nos en el cel, Puríssima Concepció». Pel que fa al resultat del treball, des de l'AVL han qualificat el còmic presentat ahir com «un dels millors que s'han editat fins ara dins la col·lecció». Els primers lectors ja el tenen a les mans des d'ahir.