El Monasteri de Cotalba desborda música durant l'estiu

El Monasteri de Sant Jeroni de Cotalba acull la 11ª edició de «Música al Monestir». Es tracta d'un cicle de concerts que van començar el passat mes de juliol i que continuen en el d'agost. Un cicle que abasta una àmplia varietat d'estils, sense deixar de costat la dedicació especial del festival d'acostar la música clàssica i antiga i el jazz, al públic.

Capella de Ministrers va ser el grup encarregat d'amenitzar lajornada d'ahir dissabte. Tot açò a través d'un homenatge a Lucrecia Borja, filla d'Alejandro VI.

El seu programa «Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda», basat en la música coetània, és un homenatge allunyat de clixés, prejudicis i rumors sobre la vida d'aquesta figura culta i refinada. Carles Magraner, director de la formació, abordà la fascinació de les corts renaixentistes italianes i l'esdevenir de Lucrecia Borgia en el seu context històric.

Per la seua banda, el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba és un dels més notables i millor conservats de la Comunitat Valenciana, fet que es veu accentuat per la seua gran diversitat estilística. Fundat en 1388 pel Duc Real Alfons el Vell, es troba situat a Alfauir, a només 8 quilòmetres de Gandia.

Va ser el primer monestir de l'Ordre dels Jerònims establit en el Regne de València i en tota la Corona d'Aragó. La Dinastia d'Aragó, els escriptors valencians més universals com Ausiàs March o Joanot Martorell, la família Borja, Sant Vicent Ferrer, el pintor renaixentista Fra Nicolás Borrás, Felipe II i III... van passejar entre els murs del Monestir, que es va convertir en el centre espiritual i cultural de la cort del Ducat de Gandia.

Visites guiades i sopars

La 11.ª edició de «Música en Sant Jeroni 2018» compta amb una programació completa i variada amb diverses formacions de reconegut prestigi.

Els concerts es poden combinar de manera opcional amb visites guiades al monestir, que comencen a les 18.00 hores, amb les quals el públic assistent pot admirar des del seu pati d'entrada, al claustre mudèjar o les caballerizas. Els sopars en els jardins romàntics del monestir a les 21.30 hores, després de cada concert, són una altra de les opcions amb les quals gaudir de la visita.

Resten dues actuacions més perquè concloga aquest cicle musical. Després de la dels conjunts Ventus Quintet, The George Lacson Proyect i els propis Capella de Ministers, li arriba el torn a Camerata Lírica l'11 d'agost i Babalu Swing Band el 18 d'agost.

Camerata Lírica és una amena selecció d'obres de les òperes i zarzelas més conegudes de la història, interpretades per la soprano Inmaculada Laín, el tenor Rodolfo Albero i el pianista Manuel Aresta. La formació Babalú Swing Band tracta d'acostar el swing al gran públic a través d'un viatge a l'Amèrica dels anys 40.